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В популярный в Минске гей-клуб приходила милиция с собаками

В популярный в Минске гей-клуб "Бурлеск" приходила милиция с собаками — искала наркотики и проверяла учреждение на возможные правонарушения.

Это произошло в ночь на 21 июля, сообщает TUT.by со ссылкой на основателя проекта MAKEOUT Ника Антипова. Он говорит, что силовики устроили "маски-шоу".

Милиция подтверждает факт проверки, но не уточняет, в каких именно клубах проходили рейды. В официальном сообщении ГУВД Мингорисполкома сказано, что происходила регулярная отработка мест массового отдыха молодежи. Цель таких акций — выявить правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и алкоголя, а также проверить, нет ли в учреждениях несовершеннолетних. С начала года в ходе таких проверок выявили 47 преступлений, связанных с наркотиками.


Осенью прошлого года в клуб "Бурлеск" также приходила проверка, рейд был и в клубе "Каста Дива". Тогда милиция сообщала, что изъяла более 60 литров нелегального алкоголя.

14:22 22/07/2018






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