В популярный в Минске гей-клуб приходила милиция с собаками

Это произошло в ночь на 21 июля, сообщает TUT.by со ссылкой на основателя проекта MAKEOUT Ника Антипова. Он говорит, что силовики устроили "маски-шоу".





Милиция подтверждает факт проверки, но не уточняет, в каких именно клубах проходили рейды. В официальном сообщении ГУВД Мингорисполкома сказано, что происходила регулярная отработка мест массового отдыха молодежи. Цель таких акций — выявить правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков и алкоголя, а также проверить, нет ли в учреждениях несовершеннолетних. С начала года в ходе таких проверок выявили 47 преступлений, связанных с наркотиками.









Осенью прошлого года в клуб "Бурлеск" также приходила проверка, рейд был и в клубе "Каста Дива". Тогда милиция сообщала, что изъяла более 60 литров нелегального алкоголя.