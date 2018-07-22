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Выживший в ДТП в Украине белорус: Кто сидел справа – почти все погибли

Гомельчанин рассказал подробности об аварии в Николаевской области.

Трое белорусов, пострадавших в пятницу в страшной аварии в Николаевской области, остаются в украинских больницах. Один — в реанимации Кривоозерской районной больницы, еще двое — в Николаевской областной, пишут «Сильные новости».

«На данный час в Кривоозерской районной больнице в реанимации остался один пострадавший. Его состояние улучшилось. Он уже самостоятельно передвигается», — рассказала в эфире «Беларусь 1» заместитель главного врача больницы Любовь Скрипниченко.

По ее словам, один из пациентов, которые находятся в Николаевской больнице, пребывает в тяжелом состоянии. Состояние второго характеризуется как средней тяжести.

Авария, в которой погибли пять граждан Беларуси, еще 12 были травмированы, произошла утром в пятницу, 20 июля. Микроавтобус, в котором жители Гомеля возвращались с отдыха, врезался в стоявшую на проезжей части фуру. Девять пострадавших уже вернулись в Гомель. Шестерым из них медики после осмотра назначили амбулаторное лечение и отпустили домой. Еще трое остаются в стационаре Гомельской областной больницы.

Супругов Рабушко положили в травматологию. У Романа — рваная рана ноги и перелом ключицы. Он рассказывает, что они с супругой сидели в ряду за водителем. Погибли же в основном те, кто через проход сидели справа.

«Все спали. Проснулись от того, что очень жесткий удар в машине. Мы впереди сидели практически около водителя, по водительской стороне было еще более менее, а те, кто сидел справа, все почти погибли, потому что там полностью скосило машину», — рассказал Рабушко в эфире «Беларусь 1».

Гомельские медики оценивают состояние пострадавших на данный момент как удовлетворительное.

14:07 22/07/2018






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