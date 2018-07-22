Основное юрлицо "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно.





"В России в этом году произошел ряд катаклизмов на туристическом рынке, обанкротились очень крупные туроператоры. Что касается конкретно Беларуси, больше всего нас затронула ситуация с "Натали Турс", которая не обанкротилась, и ее глава заявил о том, что они собираются продолжать свою деятельность. Но в то же время остается нерешенным вопрос о возврате денежных средств… Непосредственно с Федеральным агентством по туризму (России — Sputnik) ведем переговоры о конкретных графиках возврата денежных средств российской стороны (белорусским клиентам по аннулированным турам — прим.)", — сообщил Грицевич ОНТ.





Он также добавил, что белорусы, находившиеся за границей по путевкам этого туроператора, благополучно вернулись на родину.





Ранее сообщалось, что из-за действий "Натали Турс" под угрозой оказался отдых и белорусских туристов. По данным Минспорта и туризма, 400 белорусов приобрели туры, которые впоследствии были аннулированы.





Российский Следственный комитет начал проверку туроператора по факту неисполнения обязательств по реализованным турам.



