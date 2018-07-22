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Минск обсуждает с Ростуризмом возврат денег по путевкам "Натали Турс"

Беларусь ведет переговоры с Федеральным агентством по туризму России о сроках возврата денежных средств гражданам республики по аннулированным путевками компании "Натали Турс", сообщил в эфире телеканала ОНТ заместитель директора департамента по туризму минспорта и туризма РБ Виталий Грицевич.

Основное юрлицо "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталию и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно.

"В России в этом году произошел ряд катаклизмов на туристическом рынке, обанкротились очень крупные туроператоры. Что касается конкретно Беларуси, больше всего нас затронула ситуация с "Натали Турс", которая не обанкротилась, и ее глава заявил о том, что они собираются продолжать свою деятельность. Но в то же время остается нерешенным вопрос о возврате денежных средств… Непосредственно с Федеральным агентством по туризму (России — Sputnik) ведем переговоры о конкретных графиках возврата денежных средств российской стороны (белорусским клиентам по аннулированным турам — прим.)", — сообщил Грицевич ОНТ.

Он также добавил, что белорусы, находившиеся за границей по путевкам этого туроператора, благополучно вернулись на родину.

Ранее сообщалось, что из-за действий "Натали Турс" под угрозой оказался отдых и белорусских туристов. По данным Минспорта и туризма, 400 белорусов приобрели туры, которые впоследствии были аннулированы.

Российский Следственный комитет начал проверку туроператора по факту неисполнения обязательств по реализованным турам.


Sputnik
13:06 22/07/2018






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