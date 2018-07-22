Запуск прошел с мыса Канаверал во Флориде в воскресенье. В заданной точке спутник был размещен примерно через 30 минут после запуска.





Спутник, принадлежащий канадской компании Telesat, предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке, а также обеспечения WiFi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Ожидается, что спутник проработает на орбите около 15 лет.





Спутник, вес которого составляет более 7 тонн, был построен американской Space Systems Loral. Как сообщали в Space Flight Now, это самый тяжелый из подобных аппаратов, запускавшихся когда-либо.



