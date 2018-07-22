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Falcon 9 вывела в космос спутник, который раздает интернет авиапассажирам

В воскресенье американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Telstar 19 Vantage, принадлежащим Канаде, сообщили в пресс-службе производителя космической техники.

Запуск прошел с мыса Канаверал во Флориде в воскресенье. В заданной точке спутник был размещен примерно через 30 минут после запуска.

Спутник, принадлежащий канадской компании Telesat, предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке, а также обеспечения WiFi для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Ожидается, что спутник проработает на орбите около 15 лет.

Спутник, вес которого составляет более 7 тонн, был построен американской Space Systems Loral. Как сообщали в Space Flight Now, это самый тяжелый из подобных аппаратов, запускавшихся когда-либо.

12:22 22/07/2018






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