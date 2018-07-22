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Нетрезвого водителя маршрутки задержали под Скиделем

Сотрудники ГАИ задержали под Скиделем нетрезвого водителя маршрутки "Минск-Гродно", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Примерно в 10.20 20 июля на 245-м км автодороги Минск-Гродно вблизи Скиделя инспекторам в поле зрения попал автомобиль "Пежо" с регистрационными знаками желтого цвета. Маршрутное такси было остановлено. 

При общении с водителем у сотрудников ГАИ возникло подозрение, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине было предложено пройти освидетельствование, которое подтвердило предположение инспекторов. 46-летний житель Минска действительно был пьян: в его организме обнаружено свыше 0,5 промилле алкоголя. Со слов нарушителя, спиртное он употреблял днем 19 июля, а утром, отправляясь в рейс, никаких признаков опьянения не почувствовал. 

Сообщается, что в маршрутном такси практически все посадочные места были заняты пассажирами.

11:47 22/07/2018






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