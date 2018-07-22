Нетрезвого водителя маршрутки задержали под Скиделем

Примерно в 10.20 20 июля на 245-м км автодороги Минск-Гродно вблизи Скиделя инспекторам в поле зрения попал автомобиль "Пежо" с регистрационными знаками желтого цвета. Маршрутное такси было остановлено.





При общении с водителем у сотрудников ГАИ возникло подозрение, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине было предложено пройти освидетельствование, которое подтвердило предположение инспекторов. 46-летний житель Минска действительно был пьян: в его организме обнаружено свыше 0,5 промилле алкоголя. Со слов нарушителя, спиртное он употреблял днем 19 июля, а утром, отправляясь в рейс, никаких признаков опьянения не почувствовал.





Сообщается, что в маршрутном такси практически все посадочные места были заняты пассажирами.