Фильм белорусского режиссера получил гран-при Одесского кинофестиваля

На Одесском международном кинофестивале вручили награды в трех конкурсных программах. Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.





Гран-при по результатам зрительского голосования получила картина "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук.





Напомним, фильм "Хрусталь" в июле был выдвинут на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом стало известно в ходе фестиваля в Карловых Варах.





Съемки фильма полностью проходили в Беларуси. Картина создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России.





Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет ухала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO.