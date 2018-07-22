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Фильм белорусского режиссера получил гран-при Одесского кинофестиваля

Гран-при Одесского кинофестиваля получила картина "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук.

На Одесском международном кинофестивале вручили награды в трех конкурсных программах. Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.

Гран-при по результатам зрительского голосования получила картина "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук.

Напомним, фильм "Хрусталь" в июле был выдвинут на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом стало известно в ходе фестиваля в Карловых Варах. 

Съемки фильма полностью проходили в Беларуси. Картина создана в совместном производстве кинокомпаний Беларуси, США, Германии и России.

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет ухала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO.

11:26 22/07/2018






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