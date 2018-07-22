— Многие люди, приезжающие в нашу страну из ближнего и дальнего зарубежья, обращают внимание на то, что мы выглядим мрачными, озлобленными, неразговорчивыми, замкнутыми — «смотрим в землю».





Не только, думается, социальные трудности оставляют печать на наших лицах, но и общая психологическая атмосфера. И на работе, и дома зачастую навязывается комплекс виновности и несостоятельности. Работодатель, чтобы принудить персонал работать за копейки, часто унижает работников, третирует их как ленивых и ни на что не способных бездельников. В семье, особенно в отношении мужчин, постоянно звучат претензии к их низким зарплатам.





Подростки и молодые люди в сегодняшнем обществе — одна из самых уязвимых групп: у них очень много патологий характера. СМИ наводнены агрессивной информацией, постоянно муссируются убийства и смакуются подробности разного рода насилия вкупе с соблазнами…





Все это происходит на общем фоне звучащих с самых высоких трибун бесконечных требований «ужесточить» и «беспощадно наказать», постоянного повышения цен, тарифов, введения все новых поборов.





Хвалить работников, прибегать к мерам «морального стимулирования» уже не принято. А между тем это всегда создавало атмосферу психологической разрядки: человек чувствовал себя востребованным.



