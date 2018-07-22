Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино

Ученые Национального центра научных исследований (CNRS) изучили красные и розовые вина, сырьем для которых послужил виноград, собранный в 2009-2012 годах. В вине, произведенном после аварии в 2011 году, анализ показал наличие радиоактивного цезия-137. Данный изотоп является продуктом деления ядер в реакторах и ядерном оружии и одним из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы.





При этом исследователи отмечают, что из-за этого калифорнийское вино не стало опасным для здоровья. Радиоактивное облако, которое дошло из Японии до Восточного побережья США, было уже достаточно слабым, и уровень радиации продолжил падать с каждым годом.





Авария на атомной электростанции, навсегда изменившая лицо ядерной энергетики





«Уровень содержания изотопа в вине ниже природного радиационного фона, который существует по всему миру», — считают специалисты.





По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражение цезием-137 повышает риск развития онкологических заболеваний, однако загрязнение пищи и воды, которое было вызвано аварией на «Фукусиме» в других странах, настолько незначительно, что не представляет угрозы для здоровья.





11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС «Фукусима-1», где вышла из строя система охлаждения реакторов. Район возле станции непригоден для проживания. Ликвидация последствий катастрофы займет порядка 40 лет.



