Здание было построено в конце 1950-х, и сегодня здесь идут работы по его капитальному обновлению. В одном из кабинетов планируют установить компьютерный томограф.





На благотворительный счет, который открыли в филиале № 714 ОАО «АСБ Беларусбанк», уже поступило более 300 рублей. Свою лепту внесли трое кричевлян, работники управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома и специалисты филиала ОАО «Могилевсоюзпечать».





Рядом со старым корпусом Кричевской районной больницы в сентябре 2016 года открыли новый операционно-реанимационный диагностический корпус. В трехэтажном здании разместились приемное отделение, лаборатория, диагностические кабинеты, реанимация, операционный блок и палаты для больных. Строили корпус с ноября 2012 года.