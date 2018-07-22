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На фоне взяток в Минздраве: на ремонт старого корпуса райбольницы в Кричеве собирают пожертвования

В Кричеве открыли благотворительный счет для пожертвований на ремонт старого лечебного корпуса районной больницы.

Здание было построено в конце 1950-х, и сегодня здесь идут работы по его капитальному обновлению. В одном из кабинетов планируют установить компьютерный томограф.

На благотворительный счет, который открыли в филиале № 714 ОАО «АСБ Беларусбанк», уже поступило более 300 рублей. Свою лепту внесли трое кричевлян, работники управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома и специалисты филиала ОАО «Могилевсоюзпечать».

Рядом со старым корпусом Кричевской районной больницы в сентябре 2016 года открыли новый операционно-реанимационный диагностический корпус. В трехэтажном здании разместились приемное отделение, лаборатория, диагностические кабинеты, реанимация, операционный блок и палаты для больных. Строили корпус с ноября 2012 года.
09:00 22/07/2018






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