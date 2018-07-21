



22 июля ночью по восточной половине, днем на большей части территории республики ожидаются грозы. По востоку страны при грозах в отдельных районах — сильные ливни, в дневные часы град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.





В столице гроза ожидается в дневные часы, при грозе порывы ветра могут достигать до 14 м/с.





По Минской области грозы ожидаются ночью по восточной половине, днем на большей части территории. В дневные часы по востоку при грозах в отдельных районах — сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.





В субботу, напомним, сильные дожди прошли по всей республике, а в Гомеле выпала половина месячной нормы осадков.





«Минувшей ночью в Гомеле прошел очень сильный дождь. Выпало 55 мм осадков, или 52% месячной нормы. Днем в этом областном центре выпало 17 мм осадков. Сильным считается дождь с количеством осадков от 15 мм до 49 мм. Такие дожди прошли вчера днем и в других районах страны», — рассказали БЕЛТА в Белгидромете.









Как сообщило МЧС, были подтоплены подвалы и подвальные помещения в 3-х многоквартирных жилых домах, в 45 частных домовладениях, в 1 средней школе, 2 магазина промышленных товаров. Подтоплены 65 подворий в городе и 12 подворий в 4 населенных пунктах в Гомельском районе.





В понедельник дождливый характер погоды сохранится.



