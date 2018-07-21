Впервые в Минске пройдет гонка «все против всех»

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Соревнование соберет вместе лучших дрон-рейсов со всех регионов страны. У каждого дрона будет светодиодная подсветка (без нее не допускают к ночным полетам) определенного цвета, что позволит легко понять, кто победил. За рубежом такие гонки собирают огромное число зрителей, следящих за светящимися квадрокоптерами на фоне звездного неба.





Гонка пройдет в формате «все против всех». Причем в каждом заезде будет участвовать по 6 дронов. Начнется состязание после 8 часов вечера, ближе к заходу солнца.





Состязание пройдет на новой трассе, расположенной на площадке фестиваля. Полоса разноуровневых препятствий создана руками белорусских дрон-рейсеров по стандартам международных соревнований. При этом были учтены мнения лучших пилотов, в том числе чемпиона России 2017 года Кирилла Федуковича. К трассе примыкает пилотская зона со столами и розетками, а для большей безопасности спортсменов и зрителей натянута прочная сетка, сообщает bdg.by





«Благодаря созданию новой трассы международного уровня мы первые в Беларуси организуем ночную гонку. Каждый минчанин и гость столицы сможет увидеть ее воочию. При этом мы также ставим своей целью повысить профессиональный уровень дрон-рейсов и помочь им с подготовкой к мировым чемпионатам», – отметили в БФАС.





Авиационный фестиваль #Пронебо пройдет на аэродроме Боровая с 28 по 29 июля. Всем желающим бесплатно покажут около 30 летательных аппаратов – от воздушных шаров до вертолетов. Также будут соревнования парашютистов, а на концертной площадке зажгут группы Пицца, Oili, Litesound и кавер-группы из Беларуси. Для гостей заработает фудкорт от Vulitsa Ezha с уличной едой. А еще будут развлекательные площадки, красочные фотозоны, детский центр, лекторий и даже зона для домашних питомцев.





Фестиваль будет предварять чемпионат мира по вертолетному спорту, который стартует 23 июля. Более 100 пилотов из Беларуси, России, Германии, Украины, Польши, Китая и других стран будут состязаться в слаломе, развозке грузов, навигации, полете на точность, командной эстафете и других дисциплинах. Посетить чемпионат также можно будет бесплатно.





Напомним, дрон-рейсинг – один из самых молодых видов спорта, которые зародился среди любителей радиоуправляемых моделей. Соревнования проходят на специальных трассах. Операторы используются специальные видеоочки, чтобы с помощью камер на дроне видеть трассу от первого лица. Квадрокоптеры обычно разгоняются до 140 км/ч, а мировой рекорд составляет 310 км/ч.



