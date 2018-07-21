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В Швеции полыхают лесные пожары

В Швеции не хватает ресурсов, чтобы потушить самые крупные лесные пожары За последние несколько недель на территории страны установилась жаркая погода, из-за чего во многих областях вспыхнули пожары, пишет агентство DPA.

Пожарные активно борются с возгоранием, однако им не хватает ресурсов, техники и людей. По оценке службы Гражданской обороны Швеции, они не смогут ликвидировать самые крупные из лесных пожаров.  


Все силы брошены на то, чтобы предотвратить распространение огненной стихии. В тушении принимают участие вертолёты и самолёты. Свою помощь оказывают спасатели из Италии и Франции, но и этого не достаточно.  Пожарные продолжают бороться с пламенем и надеются, что погода в Швеции изменится. Премьер-министр страны заявил о «чрезвычайном положении», передает телеканал ОНТ


19:02 21/07/2018






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