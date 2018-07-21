В Швеции полыхают лесные пожары

Пожарные активно борются с возгоранием, однако им не хватает ресурсов, техники и людей. По оценке службы Гражданской обороны Швеции, они не смогут ликвидировать самые крупные из лесных пожаров.









Все силы брошены на то, чтобы предотвратить распространение огненной стихии. В тушении принимают участие вертолёты и самолёты. Свою помощь оказывают спасатели из Италии и Франции, но и этого не достаточно. Пожарные продолжают бороться с пламенем и надеются, что погода в Швеции изменится. Премьер-министр страны заявил о «чрезвычайном положении», передае т телеканал ОНТ



