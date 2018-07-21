Фото иллюстративное

По имеющейся информации, в коммуне Бодинар-сюр-Вердон 56-летний мужчина субботним утром отправился на пробежку, где на него напал дикий горный козел, пишет gazeta.ru

Животное вело себя агрессивно, и мужчина укрылся на дереве. Оттуда он и вызвал спасателей.





Сообщается, что в операции по спасению мужчины от дикого козла принимала участие команда, специализирующаяся на спасении в опасных условиях, а также «скорая помощь» и пожарные, которые решили применить вертолет.

Как отмечается, мужчину удалось спасти. Он отделался несколькими царапинами и синяками.