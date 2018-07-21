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Ну ты, козел! Французы на вертолете спасли мужчину от агрессивного горного козла

Пожарным из Франции пришлось задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, передает французская радиостанция France Bleu.

Фото иллюстративное

По имеющейся информации, в коммуне Бодинар-сюр-Вердон 56-летний мужчина субботним утром отправился на пробежку, где на него напал дикий горный козел, пишет gazeta.ru

Животное вело себя агрессивно, и мужчина укрылся на дереве. Оттуда он и вызвал спасателей.

 

 


Сообщается, что в операции по спасению мужчины от дикого козла принимала участие команда, специализирующаяся на спасении в опасных условиях, а также «скорая помощь» и пожарные, которые решили применить вертолет.

 

Как отмечается, мужчину удалось спасти. Он отделался несколькими царапинами и синяками.

18:40 21/07/2018






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