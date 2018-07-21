Yonhap / Reuters / Scanpix / LETA





Южнокорейская компания Shinil Group 17 июля объявила, что нашла российский крейсер «Дмитрий Донской», затонувший во время русско-японской войны. Водолазы обнаружили корабль на глубине 434 метра недалеко от побережья южнокорейского острова Уллындо. Компания опубликовала фотографии и видео, на которых можно различить кириллические буквы на борту корабля.





Заявление Shinil Group вызвало подъем (а потом обвал) на фондовом рынке

Сразу же после сообщения Shinil Group о найденном крейсере стала распространяться информация, что на его борту могут находиться 5500 золотых слитков и 200 тонн золотых монет общей стоимостью около 133 миллиардов долларов по современному курсу. Это почти вдвое больше всего золотого запаса Южной Кореи. Компания объявила, что осенью планирует начать операцию по подъему «Дмитрия Донского».





Shinil Group была создана только 1 июня 2018 года. Недавно ее руководство объявило о покупке доли в местной сталелитейной компании Jeil Steel. В день, когда стало известно об обнаружении затонувшего российского крейсера, акции последней выросли на 30%.





Акции дорожали до тех пор, пока финансовые власти Южной Кореи не объявили, что руководители Shinil Group претендуют не на крупнейшую, а только на вторую по величине долю в Jeil Steel. Более того, сделка пока не одобрена регулирующими органами. На следующий же день акции компании упали на 20%.





Кому достанется золото, непонятно

«Инвесторы должны быть осторожны, так как неясно, можно ли вообще поднять корабль и получит ли Shinil право на найденные ценности, даже если компании будет разрешено провести операцию по подъему корабля», — приводит агентство Associated Press слова неназванного южнокорейского чиновника. Служба финансового контроля Южной Кореи предупредила о «возможных крупных убытках, если инвесторы будут доверять слухам, а не сконцентрируются на фактах».





Власти страны считают, что по закону, прежде чем начать подъем «Дмитрия Донского», Shinil Group обязана внести в казну 10% от предполагаемой стоимости его груза, то есть около 13 миллиардов долларов. Представители компании утверждают, в свою очередь, что официальная цель операции — не поиск ценностей, а подъем затонувшего корабля. Его стоимость не превышает одного миллиона долларов, и внести в казну компания должна только 100 тысяч.





Государственный Корейский институт океанических исследований и технологий оспаривает первенство Shinil Group в поисках «Дмитрия Донского». Представители института заявили, что ученые обнаружили корабль еще в начале 2000-х годов. По сообщению Reuters, они опубликовали фотографии затонувшего крейсера, датируемые 2007 годом. Если эта информация подтвердится, институт сможет заявить права на ценности, которые находятся на борту корабля. Shinil Group называет претензии института «мошенническими».





Россия тоже может претендовать на груз

«Россия не является прямым правопреемником Российской империи, однако косвенно Советский Союз перенял права на военные и гражданские суда, которые принадлежали империи, поэтому эти права сохранились и в Российской Федерации», — заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Анатолий Капустин.





У представителей Shinil Group множество возражений. По их мнению, согласно южнокорейскому и международному законодательству, Россия могла бы заявить свои претензии на «Дмитрия Донского» только в том случае, если бы корабль был уничтожен торпедой или погиб вследствие любого другого внешнего воздействия. Но команда потопила его сама.





Кроме того, крейсер затонул более 100 лет назад, и права собственности уже истекли. Shinil считает, что она должна будет передать 20% найденных ценностей правительству Южной Кореи, а остальное сможет забрать себе. При этом компания обещает добровольно передать России половину стоимости груза.





Но есть ли на борту крейсера что-то ценное?

Историки сомневаются, что на борту «Дмитрия Донского» было золото. Сведений об этом в архивах до сих пор не обнаружено. На корабле было 12 тяжелых орудий, его команда превышала 500 человек, запас одного только угля составлял 1600 тонн. Непонятно, оставалось ли физически место еще для 200 тонн золота.





«Было очевидно, что война с Японией неизбежна. Если существовала какая-то необходимость отправить партию золота во Владивосток, то куда безопаснее было сделать это по суше», — сказал в интервью Reuters Евгений Журалев, директор Военно-исторического музея Тихоокеанского флота.





Именно сомнения историков заставляют финансовые власти Южной Кореи опасаться, что шумиха вокруг поисков затонувшего крейсера может быть большой биржевой спекуляцией.





Одна компания уже обещала поднять корабль. А потом разорилась

В 2000 году южнокорейская строительная компания Dong Ah Construction объявила, что установила местонахождение «Дмитрия Донского». Тогда сообщалось о 14 тысячах тонн ценностей, которые якобы перевозил крейсер — это около 10% от всего золота, добытого на Земле за всю историю. Акции компании взлетели на 41% за неделю. Dong Ah Construction собиралась поднять корабль — при научной поддержке все того же Корейского института океанических исследований и технологий.





Компанию обвинили в распространении ложных слухов для повышения рыночной стоимости акций, а акционеры посчитали операцию по подъему «Дмитрия Донского» нецелесообразной. В 2001 году Dong Ah Construction была объявлена банкротом. Как выяснилось, руководство компании многие годы подделывало финансовые отчеты и завышало показатели прибыли.





Золотом с крейсера уже начали торговать — на бирже криптовалют. Что?

После новостей об обнаружении «Дмитрия Донского» появился сайт Donskoi International. Он сделан от имени Shinil Group и заявлен как «первая в мире настоящая международная биржа виртуальных валют». Разработчики обещают делиться собственной криптовалютой, обеспеченной будущими находками с «Дмитрия Донского», со всеми, кто начнет торговать на бирже. Еще один сайт предлагает купить Shinil Gold Coins за 200 южнокорейских вон (около 20 американских центов). Представители Shinil Group заявили, что не имеют отношения к торговле криптовалютами, пишет Медуза.















