В Гродненской области ребенка укусила гадюка
Как известно, ребенок ехал на велосипеде через лес, когда пресмыкающееся упало на руль. Мальчик испугался и попытался сбросить змею. В этот момент его и укусили.
Пострадавший проходит лечение в детской областной клинической больнице, пишет Гродзенская праўда.
– Сейчас мальчик находится под контролем врачей и чувствует себя лучше. Как рассказал укушенный, на руль предположительно упала гадюка. В таких случаях колют специальную сыворотку, готовят ее прямо в больнице. Также пострадавшему предстоит пройти трехнедельное лечение, – рассказывают доктора.
Специалисты подчеркивают, что крайне важно сразу обратиться за медпомощью. Не лишним будет напомнить, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно избавиться от яда.
При встрече с гадюкой главное не делать резких движений и не преграждать путь змее. Если она вытянулась и приняла угрожающую позу необходимо медленно отступить назад и не в коем случае не вытягивать руки вперед.
18:01 21/07/2018
‡агрузка...