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В Гродненской области ребенка укусила гадюка

Как известно, ребенок ехал на велосипеде через лес, когда пресмыкающееся упало на руль. Мальчик испугался и попытался сбросить змею. В этот момент его и укусили.

Пострадавший проходит лечение в детской областной клинической больнице,  пишет  Гродзенская праўда.
– Сейчас мальчик находится под контролем врачей и чувствует себя лучше. Как рассказал укушенный, на руль предположительно упала гадюка. В таких случаях колют специальную сыворотку, готовят ее прямо в больнице. Также пострадавшему предстоит пройти трехнедельное лечение, – рассказывают доктора.

Специалисты подчеркивают, что крайне важно сразу обратиться за медпомощью. Не лишним будет напомнить, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно избавиться от яда.


При встрече с гадюкой главное не делать резких движений и не преграждать путь змее. Если она вытянулась и приняла угрожающую позу необходимо медленно отступить назад и не в коем случае не вытягивать руки вперед.





 
 
 
 
 
 
 


18:01 21/07/2018






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