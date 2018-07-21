В Гродненской области ребенка укусила гадюка

Пострадавший проходит лечение в детской областной клинической больнице, пишет Гродзенская праўда.

– Сейчас мальчик находится под контролем врачей и чувствует себя лучше. Как рассказал укушенный, на руль предположительно упала гадюка. В таких случаях колют специальную сыворотку, готовят ее прямо в больнице. Также пострадавшему предстоит пройти трехнедельное лечение, – рассказывают доктора.





Специалисты подчеркивают, что крайне важно сразу обратиться за медпомощью. Не лишним будет напомнить, что ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно избавиться от яда.









При встрече с гадюкой главное не делать резких движений и не преграждать путь змее. Если она вытянулась и приняла угрожающую позу необходимо медленно отступить назад и не в коем случае не вытягивать руки вперед.























