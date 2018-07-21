Сергей Шнуров воссоединился с Оксаной Акиньшиной

Фото: Instagram.com





После заявления Сергея Шнурова о расставании с женой Матильдой миллионы подписчиков певца стали еще внимательнее следить за его жизнью через соцсети. Поклонникам хочется поскорее узнать: вернется ли лидер группировки «Ленинград» к супруге или, возможно, закрутит новый яркий роман? Шнуров знает о том, что к нему сейчас приковано всеобщее внимание и пользуется этим положением: то сфотографируется во Франции в окружении моделей, то уедет в путешествие с Никой Белоцерковской... А сегодня он взорвал Сеть совместным снимком с бывшей возлюбленной — Оксаной Акиньшиной.





Портрет Шнурова и Акиньшиной появился сперва в микроблоге певца, а затем на странице самой Оксаны. Кадр вызвал у фанатов сотни вопросов. «Они снова вместе?» — самый популярный из них. Поклонники пары много лет мечтали об их воссоединении. Впрочем, их надежды, скорее всего, не оправдаются, пишет 7 дней.





Оксана уже шесть лет счастлива в браке с Арчилом Геловани, отцом её двух детей: сына Константина и дочки Эммы. Супруги последний год жили в Швейцарии. Вернулась Акиньшина в Россию в конце весны, незадолго до начала Кинотавра, где выступила в роли члена жюри кинофестиваля. Ранее Оксана говорила о том, что сумела сохранить с Сергеем дружеские отношения после расставания, а несколько лет назад познакомила с ним своего младшего сына.















