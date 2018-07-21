Фотофакт: в Минске празднуют 165-летие пожарной службы Беларуси
Сегодня, 21 июля, в Минске проходит празднование 165-летия пожарной службы Беларуси. В городе прошел большой парад, демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и концерт.
Детей организаторы торжества порадовали конкурсами, викторинами с призами и сладкими подарками. Для тех, кто пропустил сие мероприятие, даем фоторепортаж из центра Минска.
Ради парада МЧС выгнали на проспект настоящие раритеты! Не каждый день увидишь на ходу музейные экспонаты пожарных машин.
Гости торжества имели возможность подробно изучить, как устроена пожарная техника. Демомашины были полностью открыты.
В городе также были продемонстрированы действия спасателей на воде…
…и в воздухе.
17:04 21/07/2018
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