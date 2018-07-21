Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Фотофакт: в Минске празднуют 165-летие пожарной службы Беларуси

Сегодня, 21 июля, в Минске проходит празднование 165-летия пожарной службы Беларуси. В городе прошел большой парад, демонстрация пожарной аварийно-спасательной техники и концерт.


Детей организаторы торжества порадовали конкурсами, викторинами с призами и сладкими подарками. Для тех, кто пропустил сие мероприятие, даем фоторепортаж из центра Минска.


Ради парада МЧС выгнали на проспект настоящие раритеты! Не каждый день увидишь на ходу музейные экспонаты пожарных машин.


Гости торжества имели возможность подробно изучить, как устроена пожарная техника. Демомашины были полностью открыты.


В городе также были продемонстрированы действия спасателей на воде…


…и в воздухе.

people.onliner.by
17:04 21/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё