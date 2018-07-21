9 белорусов, пострадавших в ДТП под Николаевом, вернулись домой

Их отвезли в Гомельскую областную клиническую больницу на осмотр к медикам. После этого шесть человек отпустили домой, троих госпитализировали в отделения травматологии и нейрохирургии для дальнейшего лечения. Их состояние различной степени тяжести.





Еще трое белорусов остались в Украине и находятся там в больнице.







