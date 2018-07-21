9 белорусов, пострадавших в ДТП под Николаевом, вернулись домой
Девять из двенадцати белорусов, пострадавших в ДТП под Николаевом, доставлены на родину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Их отвезли в Гомельскую областную клиническую больницу на осмотр к медикам. После этого шесть человек отпустили домой, троих госпитализировали в отделения травматологии и нейрохирургии для дальнейшего лечения. Их состояние различной степени тяжести.
Еще трое белорусов остались в Украине и находятся там в больнице.
Напомним, утром 20 июля микроавтобус Volkswagen с белорусскими номерами, следовавший из Одессы в Гомель, столкнулся с грузовиком в Николаевской области. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водителя грузовика задержала украинская полиция. Возбуждено уголовное дело.
16:20 21/07/2018
‡агрузка...