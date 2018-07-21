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9 белорусов, пострадавших в ДТП под Николаевом, вернулись домой

Девять из двенадцати белорусов, пострадавших в ДТП под Николаевом, доставлены на родину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

 Их отвезли в Гомельскую областную клиническую больницу на осмотр к медикам. После этого шесть человек отпустили домой, троих госпитализировали в отделения травматологии и нейрохирургии для дальнейшего лечения. Их состояние различной степени тяжести.

Еще трое белорусов остались в Украине и находятся там в больнице.

Напомним, утром 20 июля микроавтобус Volkswagen с белорусскими номерами, следовавший из Одессы в Гомель, столкнулся с грузовиком в Николаевской области. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте. Водителя грузовика задержала украинская полиция. Возбуждено уголовное дело.

 

16:20 21/07/2018






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