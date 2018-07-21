Все бегут: у границы в Пинском районе задержали трех "болельщиков" из Алжира
Трое граждан Алжира с паспортами футбольных болельщиков пытались незаконно попасть из Беларуси в Украину. Пограничники их задержали, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.
Ночью возле населенного пункта Жидче пограничный наряд остановил на автодороге Пинск – Невель автомобиль BMW, которым управлял 30-летний житель Пинска. Он вез троих граждан Алжира.
В Госпогранкомитет предположили, что иностранцы пытались незаконно попасть в Украину, а затем в Европу «с целью поиска лучших условий жизни». При себе у иностранцев были национальные паспорта и паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу.
На правонарушителей составили административный протокол, им грозит штраф и депортация из Беларуси, сообщил telegraf.by
16:03 21/07/2018
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