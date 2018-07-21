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Все бегут: у границы в Пинском районе задержали трех "болельщиков" из Алжира

Трое граждан Алжира с паспортами футбольных болельщиков пытались незаконно попасть из Беларуси в Украину. Пограничники их задержали, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.

Ночью возле населенного пункта Жидче пограничный наряд остановил на автодороге Пинск – Невель автомобиль BMW, которым управлял 30-летний житель Пинска. Он вез троих граждан Алжира. 
 
В Госпогранкомитет предположили, что иностранцы пытались незаконно попасть в Украину, а затем в Европу «с целью поиска лучших условий жизни». При себе у иностранцев были национальные паспорта и паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу.

 

На правонарушителей составили административный протокол, им грозит штраф и депортация из Беларуси, сообщил telegraf.by

16:03 21/07/2018






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