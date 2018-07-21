Ночью возле населенного пункта Жидче пограничный наряд остановил на автодороге Пинск – Невель автомобиль BMW, которым управлял 30-летний житель Пинска. Он вез троих граждан Алжира.

В Госпогранкомитет предположили, что иностранцы пытались незаконно попасть в Украину, а затем в Европу «с целью поиска лучших условий жизни». При себе у иностранцев были национальные паспорта и паспорта болельщиков чемпионата мира по футболу.







