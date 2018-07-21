Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на MarketWatch.









Компания разместила на рынке 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу, в итоге Tilray смогла привлечь порядка 153 миллионов долларов. Торги акциями на бирже стартуют в четверг, бумаги получили тикер TLRY.





Компания основана в 2013 году, она занимается выращиванием, переработкой и распространением марихуаны.





Канадская компания имеет лицензию на осуществление деятельности в США. Помимо этого, Tilray - первый легальный поставщик медицинской марихуаны в Евросоюз.





Основные рынки сбыта - Австралия, Германия и Канада, также у компании имеется ряд двусторонних соглашений о поставках.









За первый квартал этого года Tilray получила чистый убыток в размере 5,2 миллиона долларов, при этом продажи составили 7,8 миллиона долларов.





По итогам 2017 года чистый убыток компании составил 7,8 миллиона долларов, хотя компания продала марихуаны на 20,5 миллиона долларов.





В то же время инвесторы продолжают верить в перспективы компании, так как, согласно прогнозам, на текущий момент рынок легальной марихуаны оценивается в 7,7 миллиарда долларов, при этом в ближайшие годы он будет расти примерно на 60 процентов в год, достигнув к 2021 году объема в 31,4 миллиарда.



