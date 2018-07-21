Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Марихуана вышла на биржу: компания разместила на рынке 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу

Канадская компания Tilray, которая занимается выращиванием марихуаны, провела первую в истории этой отрасли публичное размещение акций (IPO) на бирже NASDAQ.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на MarketWatch.


Компания разместила на рынке 9 миллионов акций по цене 17 долларов за бумагу, в итоге Tilray смогла привлечь порядка 153 миллионов долларов. Торги акциями на бирже стартуют в четверг, бумаги получили тикер TLRY.

Компания основана в 2013 году, она занимается выращиванием, переработкой и распространением марихуаны.

Канадская компания имеет лицензию на осуществление деятельности в США. Помимо этого, Tilray - первый легальный поставщик медицинской марихуаны в Евросоюз.

Основные рынки сбыта - Австралия, Германия и Канада, также у компании имеется ряд двусторонних соглашений о поставках.


За первый квартал этого года Tilray получила чистый убыток в размере 5,2 миллиона долларов, при этом продажи составили 7,8 миллиона долларов.

По итогам 2017 года чистый убыток компании составил 7,8 миллиона долларов, хотя компания продала марихуаны на 20,5 миллиона долларов.

В то же время инвесторы продолжают верить в перспективы компании, так как, согласно прогнозам, на текущий момент рынок легальной марихуаны оценивается в 7,7 миллиарда долларов, при этом в ближайшие годы он будет расти примерно на 60 процентов в год, достигнув к 2021 году объема в 31,4 миллиарда.


15:01 21/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё