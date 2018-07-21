Google раздаст интернет в Кении с воздушных шаров

Alphabet Inc через проект Loon и при помощи Telkom Kenya планирует запустить систему в 2019 году, что станет первой коммерческой сделкой для компании в Африке, сообщает afn.by





Технология уже использовалась в Пуэрто-Рико, где в прошлом году помогла вернуть связь 250.000 человек после мощного урагана. Власти Кении рассчитывают, что благодаря Alphabet возможность подключиться к интернету появится у всех жителей страны.





Loon использует аэростаты, которые питаются от солнечных батарей и создают беспроводную сеть четвертого поколения (4G) в районах с низкой плотностью населения.





Аэростаты дрейфуют на высоте более 18 километров над уровнем моря, вдали от птиц, самолетов и изменчивой погоды, говорится в сообщении Loon.





Telkom Kenya является третьим крупнейшим оператором связи в стране после Safaricom и кенийского подразделения Bharti Airtel.





Детали соглашения пока не разглашались.



