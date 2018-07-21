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После бала: около 150 обманутых нигерийцев отправились из Москвы домой спецрейсом

Около 150 обманутых мошенниками граждан Нигерии, прилетевших в Москву по паспортам болельщика в надежде устроиться на работу, вылетели на родину спецсрейсом из аэропорта Домодедово.

Об этом сообщается в аккаунте правозащитного движения против рабства "Альтернатива", помогавшего иностранцам, пишет newsru.com

В сообщении отмечается, что пострадавших африканцев привезли в аэропорт еще в четверг, но рейс несколько раз откладывался. "Полиция помогла организовать для нигерийцев специальную зону, где они смогли спокойно разместиться и отдохнуть в ожидании вылета. Сегодня в 14:52 спецборт с "горе-болельщиками" на борту наконец вылетел из московского Домодедово", - рассказали правозащитники.


Спецборт выделил лично президент Нигерии Мухаммаду Бухари после согласования с российской стороной. Первый секретарь посольства Нигерии Десмонд Нвосу передал жителям и властям России "искреннюю благодарность за гостеприимство, оказанное пострадавшим", пишет "Коммерсант". По его мнению, "этот жест гостеприимства внесет огромный вклад в сердечные отношения" между РФ и Нигерией.


12:20 21/07/2018






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