Об этом сообщается в аккаунте правозащитного движения против рабства "Альтернатива", помогавшего иностранцам, пишет newsru.com





В сообщении отмечается, что пострадавших африканцев привезли в аэропорт еще в четверг, но рейс несколько раз откладывался. "Полиция помогла организовать для нигерийцев специальную зону, где они смогли спокойно разместиться и отдохнуть в ожидании вылета. Сегодня в 14:52 спецборт с "горе-болельщиками" на борту наконец вылетел из московского Домодедово", - рассказали правозащитники.









Спецборт выделил лично президент Нигерии Мухаммаду Бухари после согласования с российской стороной. Первый секретарь посольства Нигерии Десмонд Нвосу передал жителям и властям России "искреннюю благодарность за гостеприимство, оказанное пострадавшим", пишет "Коммерсант". По его мнению, "этот жест гостеприимства внесет огромный вклад в сердечные отношения" между РФ и Нигерией.



