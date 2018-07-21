В Италии нашли украденные полотна Рубенса и Ренуара





Как отмечается, полотна «Святое семейство» и «Девушки на лугу» похитили весной прошлого года у двух владельцев галерей из городов Кальяри и Арона.





По данным правоохранительных органов к краже произведений искусства причастны несколько человек. Трое из них уже задержаны. Это два израильтянина и один гражданин Хорватии. Полиция разыскивает еще троих человек. Кроме этого, еще три предполагаемых сообщника находятся в настоящее время на свободе.





Что касается картин, то их ценность в сообщении не указывается. Их подлинность должны установить искусствоведы.





Напомним, в начале года на французской заправке обнаружили картину «Хор» («Хористы») кисти импрессиониста Эдгара Дега, которая была украдена еще в 2009 году.











