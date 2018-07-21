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В Италии нашли украденные полотна Рубенса и Ренуара

На севере Италии, в городе Монца, обнаружены украденные ранее две картины кисти Пьера Огюста Ренуара и Питера Пауля Рубенса, сообщает телеканал «Мир 24» со ссылкой на агентство ANSA.


Как отмечается, полотна «Святое семейство» и «Девушки на лугу» похитили весной прошлого года у двух владельцев галерей из городов Кальяри и Арона.

По данным правоохранительных органов к краже произведений искусства причастны несколько человек. Трое из них уже задержаны. Это два израильтянина и один гражданин Хорватии. Полиция разыскивает еще троих человек. Кроме этого, еще три предполагаемых сообщника находятся в настоящее время на свободе.

Что касается картин, то их ценность в сообщении не указывается. Их подлинность должны установить искусствоведы.

Напомним, в начале года на французской заправке обнаружили картину «Хор» («Хористы») кисти импрессиониста Эдгара Дега, которая была украдена еще в 2009 году.




11:46 21/07/2018






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