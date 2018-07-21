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Поющие огнеборцы: борисовские спасатели с коллегой-рэпером сняли клип про пожарную службу

В Борисове сотрудники МЧС сняли видеоролик, в котором поздравили своих коллег с Днем пожарной службы.

 В этом им помогли рэпер Black Craft (Виктор Кийко), который сам трудится в МЧС, сайт progomel.by и футболисты БАТЭ.

В этом году белорусские огнеборцы празднуют юбилей - 165 лет со дня создания пожарной службы. 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части. К знаменательной дате борисовские пожарные, которые ранее уже отличались креативными клипами, сняли поздравительный ролик, пишет telegraf.by.


11:03 21/07/2018






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