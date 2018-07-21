В этом им помогли рэпер Black Craft (Виктор Кийко), который сам трудится в МЧС, сайт progomel.by и футболисты БАТЭ.





В этом году белорусские огнеборцы празднуют юбилей - 165 лет со дня создания пожарной службы. 25 июля 1853 года Минское губернское правление и городская дума приняли решение о создании пожарной части. К знаменательной дате борисовские пожарные, которые ранее уже отличались креативными клипами, сняли поздравительный ролик, пишет telegraf.by.



