Сингапур пережил крупнейшую кибератаку в истории

Хакеры взломали базу данных одного из двух крупнейших государственных медицинских департаментов SingHealth, украв имена и адреса пациентов, а также названия лекарств, прописанных им. Массив данных охватывает период с 1 мая 2015 года по 4 июля 2018 года.





Действия киберпреступников затронули почти четверть населения страны, в том числе премьер-министра страны Ли Сянь Луна.





Власти заверили, что диагнозы, результаты анализов и медицинские заключения похитить или изменить не удалось.





Атаку уже назвали крупнейшей в истории Сингапура.





Агентство кибербезопасности Сингапура сообщило, что действия хакеров были целенаправленными и хорошо спланированными. О конкретных подозреваемых не говорится.





Ранее в СБУ заявили о блокировании атаки хакеров на дипведомство страны НАТО.







