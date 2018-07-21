Ветер и ливни ожидаются в субботу, 21 июля









В воскресенье, 22 июля, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем местами, в основном по восточной половине страны, ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +12 на западе и до +19°С на востоке страны, максимальная температура днем +21…28°С, сообщает news.tut.by



В МЧС рекомендует при ливне:





— воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания;





— если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;





— если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;





— если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.





В Минске днем 21 июля ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с, сообщает Белгидромет Минприроды.