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Ветер и ливни ожидаются в субботу, 21 июля

Синоптики объявили на субботу оранжевый уровень опасности. Днем на большей части страны ожидаются грозы, по востоку — при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с.


В Минске днем 21 июля ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 14 м/с, сообщает Белгидромет Минприроды.

В воскресенье, 22 июля, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем местами, в основном по восточной половине страны, ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +12 на западе и до +19°С на востоке страны, максимальная температура днем +21…28°С, сообщает news.tut.by


В МЧС рекомендует при ливне:


—  воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания;

— если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

— если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность;

— если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.


погода
09:45 21/07/2018






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