Создание IT-роты в Беларуси инициировали компании-резиденты ПВТ

В пятницу, 20 июля, в Военной академии Беларуси рассказали подробности о призыве программистов в армию. Первые сорок «военных программистов» отправятся в армию в ноябре этого года. Проходить службу будут на базе Военной академии. Они будут выполнять традиционные воинские обязанности, а также решать научно-прикладные задачи и участвовать в разработке программного обеспечения.





В спецподразделение попадут молодые люди с высшим образованием в сфере информационных технологий. Интересующие Минобороны специальности: математика, радиофизика, прикладная информатика, программное обеспечение информационных технологий и другие.



