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Создание IT-роты в Беларуси инициировали компании-резиденты ПВТ

Первая в Беларуси IT-рота появится благодаря компаниям-резидентам Парка высоких технологий. Именно они предложили Министерству обороны сформировать роту, которая будет состоять исключительно из программистов, сообщает телеканал ОНТ.

В пятницу, 20 июля, в Военной академии Беларуси рассказали подробности о призыве программистов в армию. Первые сорок «военных программистов» отправятся в армию в ноябре этого года. Проходить службу будут на базе Военной академии. Они будут выполнять традиционные воинские обязанности, а также решать научно-прикладные задачи и участвовать в разработке программного обеспечения.  
 

В спецподразделение попадут молодые люди с высшим образованием в сфере информационных технологий. Интересующие Минобороны специальности: математика, радиофизика, прикладная информатика, программное обеспечение информационных технологий и другие.


09:43 21/07/2018






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