Напомним, с иловики задержали Лосицкого несколько недель назад. КГБ подозревает его в благоприятном решении вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения, а также лояльном отношение при выборе поставщиков медтехники. «Суммы взяток варьировались от 2,5 тыс. до 10 тыс. долларов», — сказал глава КГБ Валерий Вакульчик.

Лосицкий осуществлял общее руководство и контроль за строительством, реконструкцией и развитием материально-технической базы отрасли здравоохранения. Курировал вопросы обращения медицинских изделий в Беларуси и лицензирования, являлся председателем профильных комиссий Министерства здравоохранения и «Белмедтехники», говорится на сайте ведомства, сообщает news.tut.by

Игорь Лосицкий стал замминистра в марте 2013 года. До этого 5 лет был начальником управления здравоохранения Брестского облисполкома и семь лет — главным врачом Брестской детской областной больницы.