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Заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого освободили от занимаемой должности

Об этом говорится в постановлении Совета министров от 20 июля 2018. г. № 556. Полный текст документа пока недоступен на Национальном правовом портале.

 


 Напомним, силовики задержали Лосицкого несколько недель назад. КГБ подозревает его в благоприятном решении вопросов, входящих в его компетенцию по организации государственной регистрации изделий медицинского назначения, а также лояльном отношение при выборе поставщиков медтехники. «Суммы взяток варьировались от 2,5 тыс. до 10 тыс. долларов», — сказал глава КГБ Валерий Вакульчик.

 Лосицкий осуществлял общее руководство и контроль за строительством, реконструкцией и развитием материально-технической базы отрасли здравоохранения. Курировал вопросы обращения медицинских изделий в Беларуси и лицензирования, являлся председателем профильных комиссий Министерства здравоохранения и «Белмедтехники», говорится на сайте ведомства, сообщает news.tut.by

Игорь Лосицкий стал замминистра в марте 2013 года. До этого 5 лет был начальником управления здравоохранения Брестского облисполкома и семь лет — главным врачом Брестской детской областной больницы.

08:26 21/07/2018






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