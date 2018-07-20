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В Борисове строителям не платят зарплату с сентября прошлого года

Об этом сообщил работник одной из строительных организаций.

Вот уже более года сведения о предприятиях, имеющих просроченную задолженность по выплате заработной платы, не публикуются официальной статистикой. Однако это не означает, что таких предприятий уже нет. Проблема с задержками выплат продолжает существовать. Об этом есть немало свидетельств, пишет EX-PRESS.BY

Одно из последних — краткая информация на сайте Миноблисполкома о прямой линии, которую в минувшую субботу, 14 июля, провела председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая.

В частности, сообщается, что «руководитель разбиралась с невыплатой зарплаты в Борисове (пожаловался сотрудник одной из строительных организаций города, что не получал кровно заработанное с сентября 2017 г.)».

21:54 20/07/2018






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