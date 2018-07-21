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Цунами на Майорке. Погиб турист

В результате шторма с полутораметровыми волнами на островах Майорка и Менорка были затоплены многие местные пляжи. Мини-цунами затопило бары и открытые кафе, вода добралась до прибрежных дорог.

На Майорке, где 16 июля произошло метеоцунами, в результате прихода огромной приливной волны погиб немецкий турист.

53-летний немец отдыхал на острове со своей женой и восьмилетними детьми-близнецами на курорте Порто-Петро, что на южном побережье Майорки.
 

Семья в полном составе спускалась по лестнице, ведущей к морю, когда на берег хлынула мощная волна. Дети, мальчик и девочка, упали в воду. Мать сумела спасти дочь, а ее сына и мужа унесло в море.

На помощь пришли местные жители. На лодке они вытащили мальчика и его отца, который к тому моменту был уже без сознания. Все попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины, сообщает Noticia.ru.

Женщина находится в состоянии шока и получает психологическую помощь.

Официальная причина смерти пока не называется, так как ведется расследование. Вскрытие должно установить отчего именно погиб гражданин Германии - было ли это утопление, удар о камень, остановка сердца или иные причины.

В результате шторма с полутораметровыми волнами на островах Майорка и Менорка были затоплены многие местные пляжи. Мини-цунами затопило бары и открытые кафе, вода добралась до прибрежных дорог.

Последнее крупное метеоцунами на Балеарских островах было зарегистрировано в 2006 году. Тогда волны достигали высоты четыре метра.

Метеоцунами (мини-цунами) - это гигантские волны, которые образуются от резкого перепада атмосферного давления.


newsru.com
09:15 21/07/2018






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