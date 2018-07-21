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Осуждают и сожалеют. Во ФСИН прокомментировали видео с пытками заключённого

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту избиения мужчины людьми в форме сотрудников ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку по факту избиения заключённого сотрудниками УФСИН в Ярославской области. Об этом говорится на сайте ФСИН России.