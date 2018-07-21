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Осуждают и сожалеют. Во ФСИН прокомментировали видео с пытками заключённого

Ранее Следственный комитет России возбудил дело по факту избиения мужчины людьми в форме сотрудников ФСИН. Федеральная служба исполнения наказаний назначила служебную проверку по факту избиения заключённого сотрудниками УФСИН в Ярославской области. Об этом говорится на сайте ФСИН России.

— Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний категорически осуждает поведение подобных сотрудников, — сообщили в пресс-службе, отметив, что в ведомстве сожалеют о подобных случаях, которые дискредитируют службу.

Фото РИА Новости
Напомним, на опубликованных кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН оскорбляют заключённого, избивают и льют ему на голову воду из ведра. Сообщалось, что видео запечатлело событие годичной давности, а пострадавшим был осуждённый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" Евгений Макаров. Как именно он провинился перед охранниками, неизвестно. Ранее Лайф писал о том, что СК возбудил дело по факту произошедшего.


life.ru
09:04 21/07/2018






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