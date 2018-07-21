UDF.BY рассказывает , как сложилась судьба участницы конкурсов красоты, на которых обратил внимание Александр Лукашенко.





«Мисс Беларусь-1998» Светлана Крук





Студентка из Гродно Светлана Крук стала победительницей первого национального конкурса красоты. Известно фото, на котором она позирует с молодым президентом. Но неясно, как долго они общались. В интервью, которые «Мисс Беларусь-1998» давала спустя много лет, Светлана удивительным образом о встрече с Лукашенко ничего не сказала.









После победы на конкурсе красоты белоруска переехала в Москву, где получила второе высшее образование. Некоторое время она поработала моделью, а затем вышла замуж, взяв фамилию мужа – Кузнецова, и окончательно обосновавшись в столице России.





Сегодня Светлана преподает математику и воспитывает троих детей. Периодически помогает подготавливать девушек из Беларуси к международным конкурсам красоты.









«Мисс Россия 2002» Светлана Королева





Светлана Королева из Петразаводска выиграла не только конкурс «Мисс Россия», но и стала «Мисс Европой». В 2003 году «Белорусская деловая газета» писала, что Лукашенко позвонил Светлане, чтобы пригласить в Минск. А когда девушка сказала, что приедет на поезде, обещал выделить самолет.









Мать девушки после рассказала газете «Известия»: когда Светлана прибыла в Минск на конкурс «Мисс Беларусь», Лукашенко предложил ее дочери остаться в стране и работать директором коммунального предприятия – девушка училась на техника-технолога систем водоочистки.









Но Светлана Королева выбрала другой путь. Она работала в модельном бизнесе и вышла замуж за одного из топ-менеджеров «Лукойл-Экоэнерго». Теперь воспитывает троих детей, занимается своим брендом одежды, участвует в благотворительности.





Финалистка «Мисс Беларусь-2008» Полина Шуба





Уроженка Старых Дорог Полина Шуба в юные годы пробовала себя в модельном бизнесе. Ей удалось оказаться среди финалисток конкурса «Мисс Беларусь-2008». Экономист-маркетолог по образованию после окончания вуза стала работать на белорусском телевидении.









Широко известной она стала, появившись в компании Александра Лукашенко. Полина одно время работала в службе протокола руководителя Беларуси. В интервью Собчак Лукашенко рассказал о ней:





«Я никогда ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников… В последний раз, по-моему, с Полиной сидели, с ведущей. Давно я ее знаю, с 12 лет… Я как-то приехал президентом в один городок, а она вручала мне цветы. И так случилось, что как-то встретились, а она мне: «А я вас знаю, Александр Григорьевич».





В 2015 году девушка вышла замуж за минчанина. Теперь она ведет программы «Панорама» и «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».









«Королева Весна-2013» Дарья Шманай





Дарья Шманай училась на учетно-экономическом факультете БГЭУ. Она становилась «Мисс БГЭУ» и побеждала на международном межвузовском конкурсе «Королева Весна-2013».





После окончания университета стала работать в президентской службе протокола. Впервые появилась в окружении Александра Лукашенко во время его послания народу и парламенту в 2014 году.





На следующий год в интервью Ксении Собчак руководитель Беларуси рассказал о девушке:





«У нас в службе протокола работают очень красивые девочки. Просят, можно ли с вами посидеть на мероприятии, пожалуйста! Если бы у меня была такая девушка, как Дарья Шманай — это выше крыши!».









А когда Лукашенко стал говорить, что мать младшего сына не против его встреч с первой женой, то произнес странные слова: «И Даша тоже, о которой вы говорите, не заводила этот разговор».





Финалистка «Мисс Беларусь 2016» Алина Роскач





Фото: president.gov.by





Уроженка Светлогорска Алина Роскач учится в БНТУ на инженера-металлурга. Еще школьницей она стала участвовать в конкурсах красоты. В 2016 году она стала финалисткой конкурса «Мисс Беларусь», где ее мог заметить руководитель страны. Студентке, оставшейся без родителей, тогда вручили финансовый грант.





Как устроились в жизни участницы конкурсов красоты, на которых обратил внимание Лукашенко









Алина Роскач появлялась с Александром Лукашенко на президентском балу выпускников, гонке «Снежный снайпер» и на недавно прошедшем фестивале «Александрия собирает друзей».



