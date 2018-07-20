Двух пограничников из "Новой Гуты" осудили за дедовщину

Каждый из них проведет два года и шесть месяцев в колонии общего режима, пишет gp.by . Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.





Перед судом оказались двое старослужащих — 20-летний Роман Гладкий и 22-летний Сергей Гузеев. По данным следствия, с января по февраль 2018 года они заставляли новобранцев отжиматься, приседать, били ладонями по скрещенным на лбу руках ("давали лося"). Были в их арсенале и бессмысленные вопросы — например: "Чем помидор от трактора отличается? Помидор красный, а у трактора дверь открывается". За неточный ответ рядового ждала казнь.





Также рядовые должны были получать у "дедов" разрешение, чтобы идти спать. Сообщается, что во время таких издевательств некоторые солдаты теряли сознание. При этом рядовым не были подчиненными этих "дедов".





Потерпевшими на судебном процессе проходят семь солдат. Однако один из них заявил, что не имеет претензий к обвиняемым.





Бывшие пограничники свою вину признали частично.