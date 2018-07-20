В Минске водитель автобуса может претендовать на среднюю заработную плату в 1300 рублей, троллейбуса – 800 рублей. Труд водителя трамвая оценивается в 600 рублей в месяц, машиниста электропоезда метро – в 1300 рублей. Для сравнения - средняя зарплата в Беларуси за май 2018 года составила 943,9 рубля (по данным Белстата).





В СНГ





Труд водителей в других постсоветских странах оценивается по-разному.





Согласно данным сайта mosgortrans.ru, средняя заработная плата водителя в Москве на автобусных маршрутах составляет 68 783 российских рубля в месяц, или $1097, троллейбуса 64 652 российских рубля, или $1031, трамвая 59 440 российских рублей, примерно $948.





Машинист электропоезда метро получает в среднем 65 000 российских рублей – это $1036. Как правило, водители городского транспорта – приезжие и иностранцы, доля коренных москвичей на этой позиции не превышает 13%. Средняя зарплата по стране согласно Росстата равна 43 381 российских рублей, примерно $694.





В Киеве согласно kiev.trud.com, водитель автобуса получает 34 000 гривен в месяц, или $1292, а троллейбуса – 11 000 гривен ($418). Машинисту электропоезда метро обещают в среднем 10 000 гривен ($380). Средняя зарплата по стране по данным Минфина Украины равна 8725 гривен, или $331.





В Баку городские транспортные маршруты переданы по конкурсу муниципальным Бакинским транспортным агентством частным компаниям, поэтому о едином уровне заработных плат говорить сложно.





Сводный анализ вакансий показывает, что за труд водителя городского автобуса готовы платить от 500 до 600 манатов ($295 – 354), троллейбуса – от 400 до 500 манатов ($236 – 295). Машинисты электропоездов получают от 350 до 450 манатов ($206 – 265). Трамваи в Баку перестали ходить с 2004 года. Средняя зарплата по стране составляет 541 манат ($319)





В других странах





В Анкаре, столице Турции, по данным портала indeed.com, средняя зарплата водителя общественного транспорта составляет 3 000 турецких лир ($630).





Согласно сайта gehalt.de, в Берлине среднемесячный труд водителя оценивается от 1800 евро до 2 400 евро. Водителям рельсовых транспортных средств (трамвай, метро) готовы платить в среднем 3000 евро в месяц. Средняя зарплата по стране составляет около 2 800 евро.





Парижский сайт о работе и зарплатах salairemoyen.com говорит, что среднемесячный заработок водителя автобуса и троллейбуса в этом городе составляет 1871 евро, машиниста метро 2835 евро. Средняя зарплата по Франции равна 3000 евро в месяц.





В Канберре, столице Австралии, по данным jobandsalaryabroad.com, заплата водителя автобуса составляет $2735 в месяц, трамвая – $3191 в месяц. Средняя зарплата по стране равна $3000.