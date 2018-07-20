Обратить внимание на Минск (как говорит сам Борис — родину креветок и ананасов в российских ресторанах), было совершенно логично.





— Перелет в два-три раза дешевле и короче, чем в Милан или Тбилиси, а еще комфортные цены на апартаменты. Ну и по отцовской линии до 70-х годов прошлого века все жили в Пинске. Много ездил еще при СССР: Минск — Брест — Пинск. Так что Беларусь для меня очень близкая страна.





Рестораны для посещения критик выбирал с помощью рейтингов, читал новостные порталы, прислушивался к советам друзей и коллег, которые в них бывали.





— Ну и самое главное, работаю с беларуским редакторским агентством GoreOtUma. Больше всего полезных советов получил именно от своего редактора.





В первую очередь, говорит собеседник, стоит отметить, что заведения в центре города и заведения в спальных районах совершенно не провинциальны, как снисходительно принято считать среди москвичей и петербуржцев.





— Новые места тем более не уступают новым заведениям в российских городах-миллионниках. Ну, только бюджетами открытия, конечно. Надо помнить размер Минска. Но если меня завести в новое место с закрытыми глазами, усадить и только потом дать посмотреть на антураж, обращение, меню, подачу, то вполне можно представить, что это заведение открылось где-то в Петербурге. Разумеется, сравниваю те места, где был. А был я, наверное, в лучших, раз они прошли мой отбор в соотношении 1 к 10 мест из длинного списка.





Если говорить о трендах, то, как считает Борис, в Минске сейчас популярен тот формат, что «отработал» пиковые моменты в Москве еще четыре-пять лет назад. Конкретней — в Минске сейчас бум итальянских заведений. А еще почти в любом меню можно найти бургеры.





— У вас крайне мало «паназии» — нашего тренда 2017/2018. Или вот еще: в Петербурге каждое второе новое место — Грузия и Кавказ. У вас нашел три кавказских/восточных ресторана, зашел в «Баклажан», но не остался. Скучно, даже как-то странно. Не привлекло.





Или вот еще: потащился в единственный кошерный ресторан «7:40» — в Петербурге нет ни одного. Полный бардак: гостей нет, персонал неприветливый, карты не принимают, меню так и не понял, еще и на листе А4. Тоже пришлось ретироваться. Люди хотят с меня денег, и совсем немаленьких, так приложите толику старания.





Борис рассказывает еще об одном заведении-феномене Минска, которое, по его мнению, очень сложно представить себе сейчас в Москве.





— Французское дорогущее бистро Bistro de Luxe. Зашел, попробовал заказать. Официанты как министры в правительстве: какие лица, какой апломб, манерность, при этом грязный стол после предыдущего гостя, цены, шокировавшие бы меня и в жирной Москве… Ушел, конечно, я ж не на помойке себя нашел. Так вот. Это место невозможно представить себе в Москве или Петербурге. Французский период давно закончился, а с таким сервисом больше месяца оно бы не прожило.





По ощущениям Бориса, цены в заведениях Минска за тот год, что он здесь не был, стали выше.





— Мне, именно мне, показалось, что стал тратить в Минске больше на четверть. Курс обмена, другой выбор ресторанов, изменились цены в России — не знаю, возможно, весь букет причин. Но, например, утиные грудки в пяти ресторанах в пересчете на российский рубль стоили сейчас примерно как в Петербурге. Раньше была видна разница, и довольно заметная. Конечно, кроме манерных мест типа «Милано».





Но нормальный ресторанный рынок, по мнению эксперта, определяется тем, что есть рестораны на каждый день (например, закусочные), а есть «выходные» места, праздничные, которые нужно бронировать и в которые нужно «гладить шнурки».





— Четкое разделение — нормально. В России это разделение произошло года три назад — кризис помог. Если закусочная — то современная, качественная, чаще всего одного блюда. Пришел, съел пиццу «22 сантиметра», ресторанного уровня, а не ларечного. Или том-ям 600 миллилитров. Заплатил с напитком примерно 12 беларуских рублей и пошел. Лучше и выгоднее скучного бизнес-ланча — «витаминный, щи, каклета»… В Минске, мне кажется, таких мест мало. Есть куда двигаться.





А вот что очень приятно удивило россиянина в Беларуси, так это продукты. К сожалению и стыду за свою страну.





— Если прямо: удивило качество продуктов в Минске, прям до зависти. За время эмбарго Москва и Минск настолько «разошлись» векторами… Да, россияне не забыли, что такое пармезан, но его доступность, очередность в наборе используемых компонентов совершенно другая. Разумеется, какие-то вещи научились делать сами: хорошую русскую буррату или страччателлу даже итальянцы не отличают, а вот выдержанные сыры, как пармезан, в девяти «петербургских случаях» из десяти лучше бы не клали вообще. Не узнать в нем пармеджано! Потому что итальянский продукт надо доставать: советское слово снова пришло в наш обиход.





Фуа-гра — не видел года полтора в тех сотнях российских ресторанов, где был. У нас фуа-гра теперь — это событие, как первые видеомагнитофоны в СССР. У вас это нормальный продукт, «один из».





А вот наполненность минских заведений Борису показалась выше, чем посещаемость московских и питерских мест.





— Но, наверное, это оттого, что я ходил по самым популярным местам, — предполагает собеседник.





Из явных плюсов минского ресторанного бизнеса — это повсеместные граммовки, которые указаны в меню (по закону это должно быть и в Беларуси, и в России, но в стране-соседке лишь в половине мест это требование соблюдается). А еще — почти везде принимают банковские карты. В России с этим сложнее. А вот явный минус столичного общепита — сервис.





— Сервис только в половине мест я бы назвал… сервисом, которым занимаются, а не просто «продают» вам все подряд. Учат, объясняют, рассказывают, как надо обслуживать гостя, чтобы он получил положительные эмоции и вернулся. Пересоленный суп гость простит («не буду его брать в следующий раз, куплю ризотто»), а вот ожидание заказа в 15 минут — нет. И, конечно, большинство официантов в Минске, как мне кажется, рассматривают эту работу как временную.





В последний визит ресторанному критику в Минске понравилось заведение Pinky Bandinsky — за прекрасный формат. Из прошлогоднего визита больше всего запомнилось «Я ж тебе говорил!.. Место про еду». В этом году критику тоже попалось одно достойное место.





— Это ButterBro. Мечтаю увидеть такой ресторан в Петербурге.





Собеседник считает важным отметить следующий момент: он впервые столкнулся с такой «тугой», как выражается ресторанный критик, деловой перепиской с беларускими брендами, когда предлагал партнерство.





— Большие компании, маленькие — одинаково тяжело общаются. Да, никто не должен, не обязан помогать или соглашаться, но деловая этика подразумевает ответ. Отрицательный — пусть, главное, что понятный. Видимо, частный бизнес в Беларуси все еще не прошел нужный путь, — заключает Борис.