



«Масштабная умная игра, которая объединяет людей во всем мире» как привлекательный бизнес-проект заняла в топ-100 издания Beboss.ru 75-е место.





Ежегодно Beboss.ru анализирует и составляет рейтинг самых популярных на российском рынке франшиз.





Как сказано в описании «Мозгобойни», она объединяет 12 собственных и 108 франчайзинговых предприятий в 164 городах в 14 странах. В 2017 году в проведенных играх участвовали 528 475 человек.





Игру в 2012 году придумали и запустили в Минске Екатерина Максимова и Александр Ханин (в 2016 году соучредителями «Мозгобойни» стали россияне Семен Черноножкин и Юлия Родионова).





С 2014 года проект начал масштабироваться путем продажи франшиз в Беларуси (кроме Минска игры проводятся в Барановичах, Борисове, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Молодечно, Пинске), в России, Украине, Казахстане, Латвии, Польше, Германии, Финляндии и других странах.









«6 лет команда создателей выпускает в свет новую игру и делает это регулярно каждые две недели», — говорится в описании франшизы. Как отмечено, «одним из важнейших приоритетов развития компании на данный момент является создание IT -платформы, облегчающей задачи ведения бизнеса для представителей франшизы и создающей единое информационное поле для игроков». Стоимость франшизы «Мозгобойня» для желающих начать бизнес в сфере отдыха и развлечений составляет от 1000 евро до 10 000 евро (в зависимости от населения города). Также покупатель этой франшизы обязуется ежемесячно отчислять от 30 до 200 евро (тоже в зависимости от размера населения населенного пункта) и 10% роялти – плату с выручки.





В 2017 году белорусские бренды не вошли в рейтинг Beboss.ru. До этого года его регулярным участником была Milavitsa. В 2016 году, например, этот бренд занимал 41-е место по популярности у российских франчайзи.





Что касается лидера-продавца франшиз на российском рынке, то им стала в 2018 году сеть пиццерий «Додо Пицца», сместившая с первого место продовольственные магазины «Пятерочка».





В первую пятерку также вошли сеть магазинов электро- и бензоинструмента, садовой техники, силового и сварочного оборудования «220 Вольт», автосервисы «Вилгуд» и F!T Service, экспресс-доставка и экспресс-почта «СДЭК».



