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Смертельная авария под Дзержинском: столкнулись три автомобиля

По одной из версий, кто-то из водителей выехал на встречную полосу движения.
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Корреспондент sb.by сообщил о серьезной аварии, которая случилась в пятницу на трассе М1 недалеко от пересечения с трассой Р1 рядом с Дзержинском. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля. Пробка образуется в обе стороны движения.

На месте ДТП работают спасатели, инспекторы и медики.

— Один погибший точно есть, его тело уже накрыли. Это мужчина. В салоне сидит женщина, она не шевелится, вся в крови, по всей видимости, мертва. Водителя из перевернутого микроавтобуса, который лежал рядом с машиной, экстренно увезли в больницу, — рассказал очевидец.

— Есть версия, что кто-то из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Он перевозил фрукты или ягоды. Рядом стояла еще и фура: возможно, Passat залетел под нее — точно не могу сказать, — сообщил читатель.





20:49 20/07/2018






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