Смертельная авария под Дзержинском: столкнулись три автомобиля

Корреспондент sb.by сообщил о серьезной аварии, которая случилась в пятницу на трассе М1 недалеко от пересечения с трассой Р1 рядом с Дзержинском. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля. Пробка образуется в обе стороны движения.





На месте ДТП работают спасатели, инспекторы и медики.





— Один погибший точно есть, его тело уже накрыли. Это мужчина. В салоне сидит женщина, она не шевелится, вся в крови, по всей видимости, мертва. Водителя из перевернутого микроавтобуса, который лежал рядом с машиной, экстренно увезли в больницу, — рассказал очевидец.





— Есть версия, что кто-то из водителей выехал на встречную полосу движения. В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Он перевозил фрукты или ягоды. Рядом стояла еще и фура: возможно, Passat залетел под нее — точно не могу сказать, — сообщил читатель.















