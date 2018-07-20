"Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка обучения и воспитания "(ст.50 Конституции РБ).





В феврале, в Международный день родного языка, инициативная группа родителей детей, которые воспитываются в белорусскоязычной среде, встречались с заместителем министра образования Беларуси Раисой Сидоренко. Им пообещали создать по одной белорусскоязычной группе в детских садах в каждом районе Минска.





А буквально несколько дней назад главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома Елена Макаревич, отрапортовала в интервью БЕЛТА, что в новом учебном году в Минске откроется еще пять групп с белорусским языком обучения и воспитания в детских садах.





В то же время ряд родителей из Минска, желающих воспитывать и обучать своих детей на родном языке, этого оптимизма не разделяют.





В этом году, еще в апреле, несколько белорусскоязычных родителей обратились с коллективными и индивидуальными обращениями в администрацию Первомайского района г. Минска с просьбами о постановке на учет и предоставлении мест в детских садах района с обучением и воспитанием на родном белорусском языке для своих детей. Понимая, что трудно сразу собрать детей на группу до 20 человек, они просили рассмотреть возможность создания разновозрастной группы. Причем были согласны на формирование группы даже не по территориальному принципу (по месту проживания родителей). Главное - чтобы группа была полностью беларусскоязычная, поскольку реально в группы «с белорусским языком обучения» попадают и русскоязычные дети, которых обычно подавляющее большинство.





Администрация Первомайского района г.Минска отказала в этом, сославшись на отсутствие возможностей и в связи с тем, что учебный процесс в учреждениях дошкольного образования в разновозрастных группах осуществляется на русском языке. При этом родителям сообщили, что в Первомайском районе уже созданы 54 группы «с белорусским языком обучения».





Известная дизайнер и активистка создания полностью белорусскоязычной группы Александра Боярина рассказала, что всем желающим родителям по всем районам предложили идти в их фейковые группы с белорусским языком обучения, где уже набранные русскоязычные дети.





"Ни одной группы они не создали для детей, родители которых хотят учиться по-белорусски. Они снова сделали группы для всех, а белорусскоязычных разбросали единицами по всем группам. Единственное исключение, садик №314, в который издавна белорусскоязычные со всего города записываются. Некоторым нашим удалось туда записаться и там будет больше белорусскоязычных детей в группе. Но ведь все равно туда взяли и берут русскоязычных,тех, кто живет рядом».





Посчитав такие действия дискриминационными по отношению к белорусскому языку и незаконными, родители обжаловали их председателю Мингорисполкома Андрею Шорецу. Однако Комитет по образованию Мингорисполкома, куда перенаправили обращение, сославшись на то, что комплектование учреждений дошкольного образования г. Минска, в том числе Первомайского района, осуществляется с учетом количества детей, которых родители хотят устроить в детский сад, выбранного языка обучения и количества мест в дошкольных учреждениях, а также переукомплекованности (перазагруженностью) детьми, признала, что сформировать у 2018/2019 учебном году разновозрастные группы с белорусским языком обучения невозможно. Таким образом, жалоба родителей была оставлена ​​без удовлетворения.





Попробовали они обжаловать этот ответ в суде Первомайского района Минска. Родители просили суд признать действия (бездействие) заинтересованных лиц - Администрации Первомайского района г. Минска и Минского горисполкома - незаконными, необоснованными и нарушающими права заявителей на зачисление в учреждение образования - детский сад с возможностью получения образования и воспитания на белорусском языке. Они просили обязать заинтересованных лиц принять в соответствии с их компетенцией исчерпывающие для этого меры, в том числе организовать разновозрастные группы из числа детей, родители которых хотят воспитывать и обучать их на белорусском языке. Судья Наталья Петух в судебном определении сообщает родителям, что их жалоба не подлежит рассмотрению в судах по причине неподведомственности.





Писательница и переводчица Дарья Вашкевич, которая также хотела устроить своего ребенка в полностью белорусскоязычную группу, сообщила, что родители не собираются складывать руки:





"Да, нам всем предлагали "разъехаться" по разным номинально белорусскоязычным группам Первомайского района. А мы писали заявление с просьбой открытия разновозрастной группы в нашем районе. В этом нам отказали, так как «дэнех на это в 2018 году нэт». Мы подали в суд, но нам отказали в рассмотрении дела. В течение следующих недель будем обжаловать решение суда".





Что же получается? С одной стороны, государство гарантирует гражданам право выбора обучения и воспитания на одном из государственных языков Республики Беларусь и обязана создавать условия для реализации этого права. А с другой стороны это право суд почему то расценивает как принуждение к созданию белорусскоязычной группы детей. Именно так судья Петух и сообщает заявителям:





"Из жалобы следует, что податели документов фактически просят о принуждении к созданию разновозрастной группы, состоящей из детей 20-ти граждан, обратившихся в администрацию Первомайского района Минска в любом детском саду на территории района с целью зачисления их детей в созданную группу для дальнейшего совместного получения образования и воспитания на белорусском языке".





Депутат Палаты представителей и председатель ТБМ Елена Анисим активно поддерживает этих родителей в их настойчивым желании осуществить свое право и дать детям образование в белорусскоязычной группе детского сада.





Елена Анисим "Здесь такая ситуация, что у чиновников, которые отказывают им в этом праве, нет для этого никаких законных оснований. На месте чиновников я подумала бы только о том, чтобы обеспечить качество обучения и воспитания, а не заниматься отписками и вообще противостоять законодательству. Кроме всего прочего я думаю и очень надеюсь, что вышестоящие чиновники из Министерства образования, которые больше должны понимать свою ответственность, станут на сторону родителей и помогут им в этом деле, чтобы все-таки разновозрастная беларусскоязычная группа, хотя бы одна в Первомайском районе была открыта. Я постоянно общаюсь и с родителями и в свою очередь с Министерством образования для того, чтобы этот вопрос решить положительно. Потому что от положительного решения многое зависит, в том числе и имидж системы образования. Пока что он только падает", - отметила депутат.



