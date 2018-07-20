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Украинская группа «Бумбокс» устроила концерт на границе с Крымом

19 июля вечером на украинской части перехода «Каланчак» на границе с анексированным Россией Крымом состоялся концерт украинской группы Бубмокс.

Концерт одновременно был частью документального фильма «Return Ticket» и «ненасильственной акцией протеста» в поддержку режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, передает "Белсат".

Концерт устроили при поддержке Свободного театра и Международной ассоциации журналистов.

Руководитель Свободного театра Николай Халезин назвал акцию «Концерт для украденной земле». В своем Facebook Халезин отметил, что с момента замысла до реализации прошло всего 10 дней.

19:43 20/07/2018






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