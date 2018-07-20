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Трое белорусов, пострадавших в Украине, — в тяжелом состоянии в реанимации

Власти Николаевской области Украины направили в Кривоозерскую районную больницу дополнительных хирургов и травматологов. Врачи должны помочь 12 белорусам, которые утром 20 июля пострадали в ДТП. Как сообщалось, в автоаварии погибли пять человек — водитель и четыре пассажира.

Украинские медики сообщают, что трое пострадавших находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, передает Радио "Свобода". По их словам, перевозить пострадавших в Беларусь пока что рано: сначала нужно убедиться, что состояние здоровья пострадавших не будет ухудшаться.

В полиции Николаевской области говорят, что водитель грузовика, с которым столкнулся белорусский микроавтобус, задержан. Он дает правоохранителям объяснения, почему остановился на проезжей части и не принял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки.

18:49 20/07/2018






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