Трое белорусов, пострадавших в Украине, — в тяжелом состоянии в реанимации
Власти Николаевской области Украины направили в Кривоозерскую районную больницу дополнительных хирургов и травматологов. Врачи должны помочь 12 белорусам, которые утром 20 июля пострадали в ДТП. Как сообщалось, в автоаварии погибли пять человек — водитель и четыре пассажира.
Украинские медики сообщают, что трое пострадавших находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, передает Радио "Свобода". По их словам, перевозить пострадавших в Беларусь пока что рано: сначала нужно убедиться, что состояние здоровья пострадавших не будет ухудшаться.
В полиции Николаевской области говорят, что водитель грузовика, с которым столкнулся белорусский микроавтобус, задержан. Он дает правоохранителям объяснения, почему остановился на проезжей части и не принял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки.
18:49 20/07/2018
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