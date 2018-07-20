Украинские медики сообщают, что трое пострадавших находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, передает Радио "Свобода" . По их словам, перевозить пострадавших в Беларусь пока что рано: сначала нужно убедиться, что состояние здоровья пострадавших не будет ухудшаться.





В полиции Николаевской области говорят, что водитель грузовика, с которым столкнулся белорусский микроавтобус, задержан. Он дает правоохранителям объяснения, почему остановился на проезжей части и не принял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки.