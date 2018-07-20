В Германии мужчина устроил резню в автобусе, 14 раненых

Как сообщает издание Lübecker Nachrichten, инцидент произошел в полностью заполненном людьми автобусе, когда один из пассажиров неожиданно бросил рюкзак на землю.





Мужчина достал нож и начал нападать на людей. По словам очевидцев, это был кухонный нож.





Водитель немедленно остановил автобус, после чего нападающий бросился и на него. При этом водителю удалось открыть двери, чтобы пассажиры могли убежать. Рядом с местом нападения оказался полицейский патруль. Они быстро задержали преступника.







