В Германии мужчина устроил резню в автобусе, 14 раненых
В немецком Любеке мужчина с ножом набросился на людей в автобусе, в результате нападения пострадали 14 человек, погибших нет.
Как сообщает издание Lübecker Nachrichten, инцидент произошел в полностью заполненном людьми автобусе, когда один из пассажиров неожиданно бросил рюкзак на землю.
Мужчина достал нож и начал нападать на людей. По словам очевидцев, это был кухонный нож.
Водитель немедленно остановил автобус, после чего нападающий бросился и на него. При этом водителю удалось открыть двери, чтобы пассажиры могли убежать. Рядом с местом нападения оказался полицейский патруль. Они быстро задержали преступника.
По данным полиции, в результате нападения погибших нет. 2 человека получили тяжелые ранения, 12 - легкие.
По информации издания, нападающий происходит из Ирана, ему более 30 лет.
18:31 20/07/2018
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