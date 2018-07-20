NASA поселит людей на Луне в ближайшие годы

Аэрокосмическое агентство США NASA собирается в ближайшие восемь лет разместить на Луне небольшую станцию постоянного базирования, на которой будут находиться астронавты. Такая станция с регулярными пилотированными миссиями на поверхности естественного спутника Земли стала возможной, поскольку частные компании начали активно конкурировать в сфере доставки различных материалов в космос, пишет Daily Star.





«То, что произошло с коммерческой индустрией космических запусков, произойдет и с коммерческой индустрией на Луне», - убежден исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.



