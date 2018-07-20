Украинский политик выдвинул оригинальную версию происхожения Христа

Представитель Украинской республиканской партии убежден, что нет ни одного доказательства, которое опровергало бы украинское происхождение Иисуса Христа.





"Как известно, на кресте во время мук вспоминают всегда родной язык. Он говорил фактически говором лемков. Об этом нужно помнить. Мы должны верить, что Иисус Христос — прадавний украинец", — объяснил свою точку зрения львовянин.





Ранее украинские диссиденты защищали тезис о рождении Иисуса на землях Запорожской Сечи, которую они причисляли к обломку Атлантиды.









Получив статус "доброго козака" (неизвестно, принадлежал ли он на Сечи к новичкам, называвшимся "мотлохом"), он отправился почему-то в Палестину, что в то время само по себе было настоящим подвигом.



