Уникальное болото под Лидой уничтожат ради торфа

Местные жители пытаются защитить уникальную болотистую территорию, до которой чудом не добралась советская мелиорация, но готова уничтожить президентская программа торфоразработок, передает Белсат





Если посмотреть на Дитву с высоты птичьего полета, ее воды больше напоминают набухшие вены, которые непрестанно несут кровь в сердце Лидчины. В определенный момент этот приток Немана раздваивается, формируя рукав с несколькими островами в середине. В народе этот кусок земли люди так и называют – Междуречье.





Это почти тысяча гектаров болотистой территории, ставшей убежищем для многих диких животных. В советское время этому уголку повезло, и его не затронула мелиорация. Однако в 2016 году 982 га Междуречья включили в фонд Стратегии сохранения и рационального использования торфяников.





Это означает, что в скором времени Лидский торфобрикетный завод здесь начнет разрабатывать торф, а уникальная, единственная не тронутая возделыванием местность в Лидском районе бесследно исчезнет.





Устроить экскурсию по Междуречью для нас согласился бывший егерь Лидского лесхоза Алексей Якимчик, который много лет охранял эти места от браконьеров. Алексей был одним из активистов по сбору подписей для сохранения Междуречья. В прошлом году почти 400 человек выразили свое «против» торфоразработке на пойме Дитвы, однако их голоса не услышали.





«Это такое место, где фактор тревоги для животных совсем минимален. Около Лиды больше таких мест просто нет. Я много лет поработал егерем и постоянно ходил здесь по загонкам, проходил везде, поэтому знаю, кто тут водится. Весной здесь столько журавлей слетается, столько птиц водоплавающих. С самого утра десятки козочек выходят. Лосей сколько, диких кабанов. Рысь здесь видели, барсуков. Как подумаю, что это все под нож пойдет, просто сердце болит», – говорит Алексей.





По дороге к пойме он показывает лес, где есть гнезда орланов-белохвостов, которые питаются рыбой и водоплавающими птицами. Если междуречье Дитвы будет уничтожено, исчезнет из этих мест и орлан-белохвост, одна из самых больших и редких хищных птиц Беларуси. Во время подготовки территории к торфоразработкам, весь верхний слой вместе с деревьями будут выкорчевывать и сваливать в кучи. Птицам посчастливится, если это произойдет еще до весны, потому что тогда они смогут найти другой дом. Однако, если разрушение леса придется на период гнездования, птенцы орлана-белохвоста просто погибнут.









Дикие обитатели Междуречья





Путешествие по болотам Дитвы оказалось совсем не прогулкой по проторенным людьми тропинкам. Подъехав к реке, Алексей просто развел трехметровые заросли камыша руками и уверенно двинулся вперед. Осторожно пробираясь через болотные джунгли, которые с головой накрывают человека, находим лежанку. «Это лось здесь отдыхал», – объясняет бывший егерь.





Через минут 15 выходим на заливной луг, по которому вьется несколько тропинок. Неужели здесь ходили люди? Опять удивляемся: аккуратные тропинки проложили пузатые бобры. А вот и их хатки, больше похожие на вигвамы северо-американских индейцев. Полукруглый шалаш с выходом в реку оказался пуст. Трудолюбивые бобры не собирались, видимо, здороваться с незваными гостями.





После полутора часов борьбы с чащей и тростником, в конце концов выходим на луг с рядом охотничьих вышек. Эти места посещают только любители охоты и изредка ученые. Даже самые заядлые рыбаки не решаются лезть в эти заросли. Место действительно уникально своей плотностью диких животных, которых почти не тревожит человек. Здесь нет гор пластиковых бутылок и фантиков. Здесь спокойно бродят кабаны, рыси, бобры, лоси и косули, которые через пару лет могут окончательно потерять свой дом.





Кроме того в пойме Дитвы водится 67 видов птиц, 5 из которых занесены в Красную книгу Беларуси, а 18 других находятся в неблагоприятном статусе угрозы. Последнюю и самую ценную еще в 2017 году обнаружила группа орнитологов, которым удалось зафиксировать самца вертлявой камышовки.





Эта птица редкая не только в Беларуси, но и во всей Европе. В нашей стране водится 60 процентов ее общеевропейской популяции. Кроме того сюда прилетает красный кардинал, разводятся серые гуси и зимородки. В самой реке есть ямы, где рыбы становятся на зимовку, а потом весной из Немана приплывает несколько видов на нерест.





В своем коллективном обращении местные жители выступили с предложением сделать на территории Междуречья заказник. Однако из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь пришел ответ, что объявление поймы реки Дитва заказником не предусмотрено в утвержденной ранее схеме охраняемых природных территорий Гродненской области.





Кроме того не может не удивлять заключение Национальной академии наук Беларуси после исследований в июне 2017 года, которое не выявило в Междуречье животных, занесенных в Красную книгу. Учитывая прежние заключения других ученых, вызывает вопрос качество проведенных исследований Академией наук.









Торф дороже природы?





В своем обращении к местным властям, жители Лидчины отмечают, что в результате осушения поймы Дитвы понизится уровень грунтовых вод, что в свою очередь изменит почвенный покров, вызывает критический недостаток воды в деревнях, уничтожит растительный и животный мир и может привести к природной катастрофе и деградации окружающих земель.





«Понимаете, это легкие Лиды и района и, если это пойдет под торфоразработки, то город будут накрывать песчаные бури. Даже в этом году, когда не было дождя, то песок так поднимался, что машины на дороге останавливались. Могут начаться пожары, как это было на торфяниках Докудово, когда вся дорога М6 возле Лиды в дыму стояла. Кроме того, если все раскорчуют, упадет вода в соседних деревнях.





Мы писали и местным властям, и в Академию наук, чтобы сделать на этой территории заказник, в ответ лишь отписки – президентская программа торфоразработок. Думаю, здесь все упирается в то, что, если людям не будет где работать, на Торфозаводе будут сокращения», – говорит Алексей.





С решением властей отдать Междуречье под торфоразработки не соглашается также глава ОО «Багна» Константин Чикалев:





«Хочу напомнить, что в 2011 году по Лидскому району уже возникала конфликтная ситуация с осушением болота Докудовское на территории одноименного заказника. Тогда мы инициировали кампанию «В защиту белорусских болот», но все-таки заказник был реорганизован и часть болот отдали торфозаводу.





Это означает, что у предприятия появились новые площади, где они в ближайшей перспективе будут добывать торф. Возникает вопрос: зачем теперь им лезть в натуральную пойму и сеять конфликтную ситуацию с местными жителями?»





Кроме того Константин Чикалев обращает внимание на то, что согласно «Правилам и порядкам определения направлений использования торфяных месторождений и болот», описанными в Техническом кодексе установившейся практики Охраны окружающей среды и природопользования, в случае выявления краснокнижных видов и редких биотопов, болото не должно поддаваться торфодобыче.





В том же самом документе говорится о том, что территории болот в водоохранной зоне и прибрежной полосе рек подлежат особой охране.





«В 2017 году в пойме Дитвы были найдены краснокнижные виды и уникальные биотопы, среди которых есть вид под глобальной угрозой – вертлявая камышовка. Учеными подготовили охранные паспорта, которые, однако, до сих пор не были утверждены», – добавляет Константин.









Как спасти Междуречье?





«Я считаю, что необходимо вернуться к планам по созданию с этой территории заказника. Но для этого нужно остановить процесс по выведению земли и осушению поймы. Ситуация сложная. Решать проблему нужно с районными властями и Торфозаводом.





Возможно, независимая оценка экологических услуг, которые представляет пойма в том виде, как она есть, также показала бы экономическую нецелесообразность разработки и добычи торфа, но это достаточно дорогое исследование. Без усилий местных жителей трудно чего-либо добиваться, поэтому важно, чтобы люди продолжали требовать сохранения природной территории Дитвы.





Мы и еще несколько экологических организаций Беларуси также поддерживаем позицию сохранить территорию и делаем все возможное с нашей стороны», – говорит Константин Чикалев.