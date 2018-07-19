Муся прибилась к дому №39 несколько лет назад. Жильцы дома полюбили животное.





– Муся была очень красивой, умной и доброй. У нее было три своих котенка, но недавно прибился еще один, четвертый. Так она приняла его как родного, даже своим молоком кормила, – рассказывает intex-press.by Галина, которая опекала кошку больше всех.





Жильцы дома ухаживали за кошкой и котятами, кормили их. На ночь, чтобы коты не попали под машину, их закрывали в подвале. Нина, одна из жительниц подъезда, которая раньше работала медсестрой, постоянно проверяла, здорова ли кошка.





Бродячих котов Муся, по словам жильцов, на свою территорию не пускала: у подъезда жили только она и котята. Примерно в 9.30 18 июля Галина вышла поить Мусю и котят.





– Тут к подъезду подъехала машина. Из нее вышло трое мужчин и женщина в халатах. И сразу к Мусе. Бах! Я и сказать ничего не успела, раненая Муся подорвалась и побежала за дом, – рассказывает женщина. – Потом они в подвал пошли котят убивать. Только один, черный, убежать успел.





Всех котят, по словам Галины, люди в халатах собрали в мешок и увезли. На вопрос, почему котов убили, они сказали, что на бездомных животных пожаловался кто-то из соседей.





– Я стояла и глазам своим поверить не могла. Как они могли Мусю убить? Вдруг я ее из квартиры на прогулку вывела? – говорит женщина.









Нашли и похоронили





Объявление об отлове животных на подъезде висело, но ошейника на Мусе не было: «все во дворе и так знали, что это наша кошка, а никуда из двора она не уходила, постоянно возле подъезда сидела».





Вечером 18 июля одна из женщин увидела тело Муси возле соседнего дома.





– Мы ее уже холодной нашли, по ней мухи ползали. Взяли лопату и похоронили Мусю за железной дорогой, – рассказывает жительница дома Тамара. – Почему они не забрали ее? Убили и бросили!





По словам жильцов подъезда, плакали и взрослые, и дети, все уже три года любили кошку.





– Я вообще всю ночь проплакала, заснуть так и не смогла. Прямо на моих глазах ее…, – сквозь слезы говорит Галина.





Всю ночь мяукал





Обида за Мусю с новой силой н лынула на жителей дома, когда утром 19 июля они увидели возле дома несколько бездомных котов.





– Наша кошка была ухоженной, сытой. И ее убили. А котов, по которым видно, что за ними не ухаживают, они оставили. Неужели ухоженных котов и ничейных нельзя отличить? – сетуют женщины.





Сейчас на попечении дома остался маленький черный котенок, которому во время отлова удалось сбежать. Что с ним будет дальше, никто не знает, он боится людей: «Со вчерашнего дня он ни молока не пил, ни колбаски не ел. Только всю ночь мяукал, маму звал».





Почему не забрали?





Жильцы дома обеспокоены тем, что убитое животное оставили разлагаться на улице, а саму Мусю убили прямо на глазах Галины, которая выхаживала кошку три года.





– Сейчас при женщине убили, а завтра и на глазах у детей убивать будут? Разве это нормально? – возмущены соседи.





19 июля Intex-press не удалось дозвониться ни в службу санитарной очистки и уборки, ни в КУМОП ЖКХ «Барановичское городское ЖКХ», которые могли бы пояснить, как это могло произойти.





Утром 20 июля Intex-press получила письменное разъяснение городского ЖКХ:





«Хозяева кошки Муси взяли на себя ответственность за жизнь бездомного животного. А это не только накормить его, а позаботиться о вакцинации, стерилизации, регистрации, что не было сделано хозяйками Муси.





К тому же, в то время когда одни жильцы прикармливают бездомных животных, жалея их, умиляются рождением потомства, а значит увеличением численности бездомных котов, другие жалуются в городское ЖКХ на размножение блох от бездомных котов, угрозы бешенства, заражение детей лишаями от них и загрязнения песочниц.





Поэтому работа с бездомными животными на территории города продолжается в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Под особым контролем ЖЭСы №4 и №5, где объявлен карантин по бешенству».





В Положении о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных в Республике Беларусь сказано, что отлов и отстрел животных может производиться в будние дни в период минимального присутствия населения, а специалисты по отлову обязаны подбирать трупы животных.