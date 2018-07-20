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В Минске пьяный водитель разбил ногами лобовое стекло машины ГАИ

Инцидент произошел вечером 18 июля. В милицию поступил звонок от минчанина, который рассказал, что на ул. Ангарской автомобилем управляет пьяный водитель.

Сотрудники Заводского РУВД Минска выехали по указанному адресу. Как выяснилось, 27-летний мужчина выпил, а после сел за руль и поехал в ближайший магазин за добавкой. Очевидцы пытались его остановить, но не удалось.

Сотрудники ГАИ задержали нарушителя. В его крови медицинское освидетельствование показало 2,55 промилле алкоголя. 

В патрульном автомобиле молодой человек внезапно стал вести себя агрессивно, пытался выйти из машины на ходу, предпринимал попытки схватиться за руль. 


Сотрудники ГАИ надели на буйного гражданина наручники. Оказывая милиционерам сопротивление, нарушитель разбил ногами лобовое стекло патрульного автомобиля. 

Для дальнейшего разбирательства хулиган был доставлен в отделение милиции, передает БелТА

17:01 20/07/2018






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