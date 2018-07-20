На летний период, как правило, режим работы бани сокращается ещё больше: работает только одно отделение, а в другом проводят текущий ремонт, пишет ranak.me





Вот и в этом году со 2 июня в городской бане суббота стала женским днём, воскресенье – мужским. Однако желающих попариться женщин, пришедших в баню в минувшую субботу, встретили запертые двери и объявление: «В связи с отсутствием электроснабжения с 14 июля городская баня работать не будет».





«За долги отключили, – пояснил генеральный директор КЖУП «Светочь» Валерий Лупей. – Сумма большая, и я бы не хотел вдаваться в подробности, как она образовалась: тут и долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, и недофинансирование из бюджета… Такая ситуация бывает ежегодно, но раньше до бани не доходило. В этом году отключили и баню».





По словам руководителя, решение об отключении подачи электроэнергии на тот или иной объект предприятия-должника принимает Энергосбыт.





«Да, у КЖУП «Светочь» задолженность, они знают об этом, – подтвердил заместитель начальника Светлогорского межрайонного отделения филиала Энергосбыт РУП «Гомельэнерго» Павел Кравцов. – Мы, наверное, суммы оглашать не будем…





Порядок такой: организация предупреждается, и если оплата не поступает, вводится режим ограничений на отпуск электроэнергии: на 25%, 50% и вплоть до полного отключения. Баня была отключена согласно требованиям действующего законодательства. Это наше законное право, и мы им пользуемся, если оплата не производится.





Также были отключены или ограничены в мощности ещё некоторые объекты коммунхоза. Есть определённый перечень объектов, которые не подлежат отключению: мы ж не можем водное хозяйство отключить, город оставить без водоснабжения, например. Поэтому баня была выбрана как объект, который отключить можно, чтобы не увеличивать задолженность».





Таким образом, единственная на весь 70-тысячный Светлогорск общественная баня стала заложником ситуации… При этом руководитель коммунхоза затруднился сообщить, когда долги перед энергетиками будут погашены.





«Могу сказать только одно: мы принимаем все необходимые меры (для погашения задолженности, – прим. авт.), потому что нам тоже это не выгодно – ряд цехов простаивают, людей отправили в административные отпуска, а это производство», – подчеркнул Лупей.









«На словах платить собираются, но пока это только слова, – отметил Павел Кравцов. – С начала июля, когда мы ввели ограничения на отпуск электроэнергии коммунхозу, никаких денег мы от них не видели. Райисполком в курсе ситуации, мы направляли им письмо, в котором просили оказать содействие в оплате».





В приёмной райисполкома ranak.me сообщили, что заместитель председателя райисполкома Дмитрий Шабетник, курирующий сферу ЖКХ, в курсе ситуации, но в настоящее время находится в отпуске.