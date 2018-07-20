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Составлен список погибших и раненых под Николаевым

Белорусские дипломаты прибыли в Николаевскую область Украины на место аварии автобуса с Гомеля, в которой погибли 5 человек

Сотрудники посольства Беларуси в Украине находятся на месте трагического дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области, где погибли 5 белорусов, а еще 12 были травмированы, сообщил Свободепресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

«Они сейчас составляют специальные листы на пострадавших, чтобы потом передать информацию родным и близким. Обязательно в таких случаях проходит процесс идентификации каждой личности. А затем нужно будет сделать еще ряд действий, необходимых в таких случаях. Это рутинные мероприятия, но они очень важны и необходимы, так как люди погибли», - отметил ответственный сотрудник внешнеполитического ведомства.

Белорусские дипломаты направились в Николаевскую область из Киева, где размещается посольство. Ранее Беларусь имела еще и консульское отделение в Одессе, но во время оптимизации структуры МИД его ликвидировали.

Около 4:00 20 июля на автодороге Киев - Одесса вблизи поселка Кривое Озеро Николаевской области в результате аварии погибли 5 граждан Беларуси, 12 получили травмы.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением - автобус столкнулся с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.

Пострадавших в результате аварии госпитализировали в Кривоозёрскую центральную районную больницу.


Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, следователи установили личности граждан, погибших и получивших травмы во время ДТП. «Все они являются гражданами Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке пострадавших, по номеру +38(0512)53-11-13

Источник:
14:37 20/07/2018






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