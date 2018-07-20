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Гомельских пограничников наказали за дедовщину на 2,5 года колонии

В белорусских судах продолжаются процессы над военными по делам о дедовщине, заведенным после трагической смерти в Печах в 2017 году солдата Александра Коржича.

Гомельский районный суд 20 июля вынес приговор за «дедовщину» двум бывшим пограничникам Роману Гладкому и Сергею Гузееву, передает радио Свабода.

Они признаны виновными в насилии, издевательстве и жестоком обращении с солдатами, не подчиненными им по службе, и по части 2, статьи 443 Уголовного кодекса наказаны 2 годами и 6 месяцами колонии общего режима.

Рядовой Гладкий и ефрейтор Гузеев служили в воинской части №1242, на резервной мобильной заставе "Новая Гута". В суде нашли подтверждение факты неоднократного избиения и издевательства над младшими солдатами. Потерпевшими признаны семеро пограничников, переведенных в этом году служить в Гомельскую пограничную группу.

14:27 20/07/2018






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