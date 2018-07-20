Гомельских пограничников наказали за дедовщину на 2,5 года колонии

Гомельский районный суд 20 июля вынес приговор за «дедовщину» двум бывшим пограничникам Роману Гладкому и Сергею Гузееву, передает радио Свабода





Они признаны виновными в насилии, издевательстве и жестоком обращении с солдатами, не подчиненными им по службе, и по части 2, статьи 443 Уголовного кодекса наказаны 2 годами и 6 месяцами колонии общего режима.





Рядовой Гладкий и ефрейтор Гузеев служили в воинской части №1242, на резервной мобильной заставе "Новая Гута". В суде нашли подтверждение факты неоднократного избиения и издевательства над младшими солдатами. Потерпевшими признаны семеро пограничников, переведенных в этом году служить в Гомельскую пограничную группу.