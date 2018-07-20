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Издеваются? Прогнивший от коррупции Минздрав предлагает нам обсудить нормы медицинской этики

Минздрав вынес на общественное обсуждение нормы медицинской этики и деонтологии, в которых прописано, как должны вести себя медработники с пациентами и коллегами.

Требований не носить крестики, не ходить на каблуках и не пользоваться яркой косметикой в документе больше нет, пишет tut.by

По проекту основные морально-этические нормы поведения медработников — это вежливость, гуманность, демократичность, доверие, милосердие, сдержанность, сочувствие, справедливость, уважение, толерантность.

В документе расшифровывается, в чем заключается смысл этих понятий для медработников. Например, демократичность — «в исключении высокомерия и превосходства в общении с пациентами и коллегами, недопущении фамильярности в межличностных отношениях при исполнении должностных обязанностей, уважении прав и интересов пациентов, связанных с оказанием ему медицинской помощи».

В нормах сказано, что медработник должен:

- информировать в доступной и понятной для пациента форме о характере, целях предполагаемого лечения, связанном с ним существенном риске, об особенностях применения лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинских вмешательств, возможных побочных эффектах при оказании пациенту медицинской помощи, о возможных альтернативах данному лечению;

- быть тактичным при сообщении пациенту неблагоприятного прогноза при оказании медицинской помощи;

- способствовать укреплению доверия граждан к системе здравоохранения.

И не должен:

- допускать извлечения коммерческой выгоды для себя лично от оказания медицинской помощи или выполнения должностных обязанностей;

- разглашать врачебную тайну;

- допускать проявления коррупционных правонарушений;

- выдавать заведомо ложные заключения.


Напомним, проект выносится на обсуждение не в первый раз. В предыдущем варианте планировалось запретить медикам носить на работе одежду из прозрачных тканей, шейные платки, крупные украшения, пляжную обувь и обувь на высоком каблуке. 

Говорилось также, что медицинский халат должен прикрывать минимум две трети бедра, нельзя пользоваться яркой косметикой, резкими духами и носить наращенные ногти, а также носить религиозные знаки и символы.

В нынешнем варианте таких требований нет. Лишь говорится, что «внешний вид медицинских работников должен соответствовать эстетическим представлениям общества, деловому стилю, соответствующему выполняемым должностным обязанностям, правилам внутреннего трудового распорядка организации и санитарно-эпидемиологическим требованиям».

Предложения и замечания по проекту можно направлять по электронному адресу: reklama_dfp@mail.ru.
Читать полностью:  https://news.tut.by/society/601347.html?crnd=74640

14:22 20/07/2018






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